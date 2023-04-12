Россия хуже ИГИЛ, она должнабыть изгнана из ООН, - Кулеба о видео убийства украинского военного💬 "В сети распространяется ужасное видео, как российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и отвечать за свои преступления", - сказал глава украинского МИД
Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что у певицы Аллы Пугачевой «есть связь со спецслужбами США» или она является их агентом. По его словам, Вашингтон мог «подтолкнуть» Примадонну к определенным действиям.
-У самой Примадонны (Аллы Пугачевой. — NEWS.ru), я об этом уже говорил, мы сейчас готовим в этом отношении расследование, есть связь со спецслужбами США. Меня не отпускают мысли, что Алла Борисовна действительно является агентом спецслужб США и взаимодействует [с ними].
Ох, сколько же в России предателей Сегодня открыл просто браузер Оперу и тут столько их.. А ведь когда то и я слушал эту группу. Теперь конечно, я солидарен с братьями россиянами..
сделать пнг картинку онлайн Макаревич — это вообще предатель самый настоящий. Это конкретный агент западных спецслужб. Макаревич поддерживает оппозицию, которая у нас признана экстремистами. Мысли такие есть, что Макаревич тоже завербован ЦРУ, — считает Бородин.
Блин.. Лучше бы сидел и дальше в телеграмм канале, дернуло же мне Оперу открыть.. Госизмена.
Генпрокурора РФ попросили возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить три уголовных дела в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Он также попросил признать актрису иностранным агентом. Из обращения следует, что речь идет о ст. 275 («Государственная измена»), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
😢😡Там много погибших: появились новые подробности ракетного удара по СлавянскуРоссийские оккупанты ударили по многоквартирным домам из зенитно-ракетного комплекса С-300.По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших. Оккупанты убили еще и маленького ребенка, ему было всего 2 года.
😥 Ребенок, которого спасли из-под завалов в Славянске, умер в машине скорой помощиОб этом в своем тг-канале сообщила советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заривная🇺🇦 Украина Сейчас
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