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Ну и мы слушали всю жизнь в Советском Союзе песни агента США.Спасибо за откровение..Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что у певицы Аллы Пугачевой «есть связь со спецслужбами США» или она является их агентом. По его словам, Вашингтон мог «подтолкнуть» Примадонну к определенным действиям.-У самой Примадонны (Аллы Пугачевой. — NEWS.ru), я об этом уже говорил, мы сейчас готовим в этом отношении расследование, есть связь со спецслужбами США. Меня не отпускают мысли, что Алла Борисовна действительно является агентом спецслужб США и взаимодействует [с ними].