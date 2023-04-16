Отправлено: - 12:03

Нынешняя весна радует дачников обилием солнечных теплых дней и быстрым сходом снега, а значит, возможностью пораньше вернуться на свои обжитые наделы и начать копошиться в земле. Работы в это время невпроворот: открывать, очищать, обрезать, копать и даже сеять. За что стоит хвататься в первую очередь, а с чем можно повременить?