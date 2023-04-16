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≡ На старте дачного сезона: Какие работы на участке надо выполнить в первую очередь, чтобы не упустить время
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46595
На старте дачного сезона: Какие работы на участке надо выполнить в первую очередь, чтобы не упустить время
Отправлено: 16.04.23 - 12:03
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Нынешняя весна радует дачников обилием солнечных теплых дней и быстрым сходом снега, а значит, возможностью пораньше вернуться на свои обжитые наделы и начать копошиться в земле. Работы в это время невпроворот: открывать, очищать, обрезать, копать и даже сеять. За что стоит хвататься в первую очередь, а с чем можно повременить?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3097
Re: На старте дачного сезона: Какие работы на участке надо...
Отправлено: 16.04.23 - 12:03
#1
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