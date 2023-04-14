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≡ Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46594
Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в Костанайской области
Отправлено: 14.04.23 - 17:28
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Леонид Фомин обвиняется в убийстве жителя Лисаковска 47-летнего Дмитрия Быструшкина, с которым вместе работал и много лет дружил. Криминальная история потрясла не только родственников и знакомых, но и самого подсудимого.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1161
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 14.04.23 - 17:28
#1
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Цитата:
Уголовное дело в отношении 50-летнего водителя Куржункульского карьера АО "ССГПО" Леонида ФОМИНА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 14 апреля. Фомин обвиняется в убийстве жителя Лисаковска 47-летнего Дмитрия Быструшкина, с которым вместе работал и много лет дружил.

Источник:


Ну вот.. никогда такого не было и вот опять...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24811
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 14.04.23 - 18:08
#2
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Хм..
Диму Быструшкина знал раньше, но тот миллиардер как вроде..
Ниче себе однофамильцы и одноименцы..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4170
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 14.04.23 - 18:28
#3
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Цитата:
111:
знал раньше, но тот миллиардер


О.о.о. - какие у вас связи в Форбсе: - так припугните этого вашего мелочника депутата-склочника, дерущего глотку из-за каких то 60 тенге аренды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24811
Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в Костанайской области
Отправлено: 14.04.23 - 20:37
#4
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Цитата:
ACROS:
какие у вас связи в Форбсе:

Тот тоже непонятный, знал его лет 20 назад, пересекались.
Тогда полиция на него компромат искала вовсю так же, там же все таки миллионеры на комбинате не просто так такое бабло зарабатывали..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1737
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 15.04.23 - 21:26
#5
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Цитата:
111:

Не он в истории с гранатомётом под ванной засветился?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24811
Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в Костанайской области
Отправлено: 15.04.23 - 21:53
#6
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Цитата:
КГСПС:
Не он в истории с гранатомётом под ванной засветился

Не, это не помню
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1737
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 16.04.23 - 02:42
#7
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Цитата:
111:

Согласно материалам дела, 18 июля 2018 года, около 15.00, Наурузов с группой лиц, в которой был и его брат Асхат, ворвались в офис ТОО «ЭЛTEKS-7» и стали вымогать с директора предприятия Дмитрия Быструшкина $15 000. Еще $50 000 Наурузов вымогал у другого рудничанина - Саломатова. При обыске под ванной у Наурузова был обнаружен гранатомет РПГ-22 с надписью «Самату от братвы», после чего ему предъявили еще одно обвинение - в незаконном хранении оружия.
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