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Цитата:Согласно материалам дела, 18 июля 2018 года, около 15.00, Наурузов с группой лиц, в которой был и его брат Асхат, ворвались в офис ТОО «ЭЛTEKS-7» и стали вымогать с директора предприятия Дмитрия Быструшкина $15 000. Еще $50 000 Наурузов вымогал у другого рудничанина - Саломатова. При обыске под ванной у Наурузова был обнаружен гранатомет РПГ-22 с надписью «Самату от братвы», после чего ему предъявили еще одно обвинение - в незаконном хранении оружия.