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≡ Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46594
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 10:29
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В связи с тем, что борт из Иерусалима пребывает в Алматы, Благодатный огонь прибудет в Костанай на день позже, сообщили в информационном отделе Костанайской епархии. Остальное расписание Богослужений и освящения пасхальных куличей останется без изменений.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6022
Re: Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 10:29
#1
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Не хотелось бы портить праздник верующим, но тут на просторах интернета наткнулся на очень интересное видео. Оказывается, вся эта суета с огнем,при этом давки и пересылка сего, ни что не более чем очень хорошо поставленный спектакль.
Священник заходит в глухую комнату, а там из ниоткуда ни возьмись пламя зажигает факел, очень красивое действо. Впрочем пусть люди радуются, в последнее время мало стало радости у людей...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24797
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:34
#2
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А разве можно сегодня подарки дарить?
В России уже начали..

-«Единая Россия» отправила военным иконы с Путиным В качестве подарков на Пасху военным отправили продукты, а также иконы с изображением Путина. На конверте надпись - «для молитвы».Диссидент
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24797
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:36
#3
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Мы сегодня наделали куличей, сейчас красим яйки


Но раздаривать моя говорит запрещено, не по христиански это..
Или она не права?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1061
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:55
#4
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Цитата:
111:
Но раздаривать моя говорит запрещено, не по христиански это..


ну что сказать...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24797
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:59
#5
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Цитата:
electro:
ну что сказать...

Не знаешь правил?
Раздаривать имею в виду сегодня.

[Исправлено: 111, 15.04.2023 - 21:00]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1061
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:06
#6
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Давай-ка открой на форуме тему:
Религия и правила религиозных праздников.
Интересно будет, думаю...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1061
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:08
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и еще.
Ты не тычь, тычинку побереги-то
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24797
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:12
#8
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Цитата:
electro:
Ты не тычь,

Хм..
Где я тебя тыкал?
Привиделось?
Меня например не тчнет в такие праздники выругиваться.
Но дело твое.
Давай, больше не пиши мне..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1061
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:14
#9
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Цитата:
111:
Где я тебя тыкал?


Цитата:
111:
Не знаешь правил?


для особо одаренного
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