Re: Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае

Отправлено: - 10:29

Не хотелось бы портить праздник верующим, но тут на просторах интернета наткнулся на очень интересное видео. Оказывается, вся эта суета с огнем,при этом давки и пересылка сего, ни что не более чем очень хорошо поставленный спектакль.

Священник заходит в глухую комнату, а там из ниоткуда ни возьмись пламя зажигает факел, очень красивое действо. Впрочем пусть люди радуются, в последнее время мало стало радости у людей...