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≡ "Покупайте в баре". Могут ли кинотеатры не пускать казахстанцев со своей едой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46594
"Покупайте в баре". Могут ли кинотеатры не пускать казахстанцев со своей едой
Отправлено: 15.04.23 - 15:34
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Посещение кинотеатра вместе с друзьями, родными - для многих приятная маленькая традиция. Зачастую многие приходят посмотреть фильм, заранее прикупив снеки. Можно ли посещать сеансы с едой, купленной не на территории кинотеатра? На этот вопрос ответили казахстанские юристы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24797
Re: "Покупайте в баре". Могут ли кинотеатры не пускать...
Отправлено: 15.04.23 - 15:34
#1
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Ладно дома есть борща или чечевицу с кониной.
Но мы же в кинотеатр идём не ради питания котлетами, там наверно достаточно и попкорна.
Ну отдельным моментом стоит пиво и рыба, в принципе это тоже можно..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
474
Re: "Покупайте в баре". Могут ли кинотеатры не пускать...
Отправлено: 15.04.23 - 18:47
#2
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считаю дурным тоном превращать кинотеатр в очередную жральню. Час-полтора можно и потерпеть. Раньше спокойно смотрели фильмы и полностью им поглощались. В театрах ведь не едят даже поп корн. Дурная манера эта и пришла она опять из за границы
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1161
Re: "Покупайте в баре". Могут ли кинотеатры не пускать...
Отправлено: 15.04.23 - 19:26
#3
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Цитата:
111:
Ну отдельным моментом стоит пиво и рыба, в принципе это тоже можно..

Распитие спиртных напитков в общественных местах,наказуемо!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24797
"Покупайте в баре". Могут ли кинотеатры не пускать казахстанцев со своей едой
Отправлено: 15.04.23 - 20:16
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Распитие спиртных напитков в общественных местах,наказуемо!

Да кто там проверяет, пиво набрал в грушевые бутылки, пачку фисташек взял, идешь на трехчасовой фильм типа Аватара в виайпи ложе, и будет тебе счастье..
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