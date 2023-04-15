Re: "Покупайте в баре". Могут ли кинотеатры не пускать...

Отправлено: - 15:34

Ладно дома есть борща или чечевицу с кониной.

Но мы же в кинотеатр идём не ради питания котлетами, там наверно достаточно и попкорна.

Ну отдельным моментом стоит пиво и рыба, в принципе это тоже можно..