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≡ Как это прошляпили все службы?.. - О причинах пожаров в Костанайской области говорили в акимате
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46593
Как это прошляпили все службы?.. - О причинах пожаров в Костанайской области говорили в акимате
Отправлено: 15.04.23 - 14:48
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Возможно ли было избежать прошлогодний пожар в Аулиекольских лесах, предотвратить последствия пожара в Федоровском районе и готовы ли районные акиматы к пожароопасному периоду. Об этом говорили на совещании в акимате.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
552
Как это прошляпили все службы?.. - О причинах пожаров в Костанайской области говорили в акимате
Отправлено: 15.04.23 - 14:48
#1
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Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Костанайского района, майор гражданской обороны Айдос Ахметов прокомментировал озвученную на совещании информацию о неготовности 6 пожарных постов:

«В ходе формирования отчета на заседание акимата допущена неточность, в результате которой прозвучала некорректная информация о неисправной технике на ранее открытых шести пожарных постах Костанайского района. В настоящее время из ранее созданных шести пожарных постов Костанайского района действует пять, один закрыт в связи с ликвидацией ТОО.

В районе поставленную задачу не решают переводом техники из «пожарной» к «приспособленной», уточняем, что в ТОО «Аграрная фирма Владимировское» действительно имеется трактор с бочкой для воды, приспособленной для тушения пожара, но кроме него дополнительно для тушения пожара привлекаются три К-700 с плугом, два трактора с бочкой. Пост укомплектован ранцевыми огнетушителями и хлопушками. Как отдел по чрезвычайным ситуациям района, данный вопрос находится на нашем постоянном контроле.

На пяти пожарных постах имеется такая техника, как три пожарных автомобиля АЦ–40, К–700 с бочками, МТЗ с бочками, тракторы с плугом, ассенизаторские машины, автобусы для перевозки людей в случае эвакуации. По итогам проверки по состоянию на 15.04.2023 год пожарные посты выполняют свои функциональные задачи, все автомобили исправны и обеспечены отапливаемыми гаражами.

Кроме того, все формирования укомплектованы ранцевыми огнетушителями, хлопушками и другим необходимым инвентарем тушения. Также в районе имеется 63 ДПФ, это силы и средства ТОО и ИП (субъектов частного предпринимательства), которые привлекаются для тушения пожаров в населенных пунктах».

Работу акимат Костанайского района и отдел ЧС проводит совместно. В случае возникновения пожара следует мгновенная реакция и помощь в тушении со стороны акимата. Некоторые возгорания акимы округов ликвидируют до приезда сотрудников пожарной части. В прошлом году акиматом района были приобретены 15 штук ранцевых огнетушителей и переданы в ПЧ–10 города Тобыл».
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