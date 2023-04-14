Re: Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...

Отправлено: - 17:15

тьфу опять у НГ поломанный-манипулятивный опросник))

ну как так можно?



Причиной назвали массовые мероприятия студентов и ремонт Дворца бракосочетания. Верите ли вы таким объяснениям?



да Акимат обязан заботиться о безопасности граждан, в том числе и митингующих разве может быть по другому?

Да. В Костанае вузы и колледжи всегда уведомляют акимат о проведении мероприятий иначе откуда бы акимат знал где и что проводиться по городу и области?

и да по всей видимости активисты так и не научились правильно подавать уведомления о митингах ведь почему то, кому то в областях разрешают митинги а кому то нет

И да власти по-прежнему используют самые разные предлоги для запрета акций протеста которые им прям сильно не нравятся))



вообще с последним митингом уж сильно перестарались

ну выйдет один Зинченко с парой нытиков чтобы постоять на площади и выразить недовольство выборами и? небо упадет на землю? снег выпадет? вся область сразу побежит протестовать?

дайте разрешение а параллельно на центральной площади разрешите митинг аманатовцам которые согласны с результатами выборов,а лучше шашлыки организуйте и песни танцы устройте и народ сам прибежит в центр кушать шашлыки и не обратит внимание на недовольных, еще и скажут "о хорошо аманатовцы хоть шашлыки организовали а эти там ноют стоят на целинников бесполезно"

на каждое действие должно быть равное по силе противодействие и в этом заключена игра то есть смысл политики и политтехнологий-разделяй и властвуй

сплошными запретами далеко не уедем

пар иногда надо давать выпускать иначе крышку сорвет