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Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46593
Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 16:13
Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга против итогов выборов в мажилис и маслихаты. Причиной назвали массовые мероприятия студентов и ремонт Дворца бракосочетания. Верите ли вы таким объяснениям?
Результаты опроса
Результаты опроса
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.04.23
- Сообщений:
- 1
Re: Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 16:13
Да. В Костанае вузы и колледжи всегда уведомляют акимат о проведении мероприятий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13648
Re: Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 17:15
тьфу опять у НГ поломанный-манипулятивный опросник))
ну как так можно?
Причиной назвали массовые мероприятия студентов и ремонт Дворца бракосочетания. Верите ли вы таким объяснениям?
да Акимат обязан заботиться о безопасности граждан, в том числе и митингующих разве может быть по другому?
Да. В Костанае вузы и колледжи всегда уведомляют акимат о проведении мероприятий иначе откуда бы акимат знал где и что проводиться по городу и области?
и да по всей видимости активисты так и не научились правильно подавать уведомления о митингах ведь почему то, кому то в областях разрешают митинги а кому то нет
И да власти по-прежнему используют самые разные предлоги для запрета акций протеста которые им прям сильно не нравятся))
вообще с последним митингом уж сильно перестарались
ну выйдет один Зинченко с парой нытиков чтобы постоять на площади и выразить недовольство выборами и? небо упадет на землю? снег выпадет? вся область сразу побежит протестовать?
дайте разрешение а параллельно на центральной площади разрешите митинг аманатовцам которые согласны с результатами выборов,а лучше шашлыки организуйте и песни танцы устройте и народ сам прибежит в центр кушать шашлыки и не обратит внимание на недовольных, еще и скажут "о хорошо аманатовцы хоть шашлыки организовали а эти там ноют стоят на целинников бесполезно"
на каждое действие должно быть равное по силе противодействие и в этом заключена игра то есть смысл политики и политтехнологий-разделяй и властвуй
сплошными запретами далеко не уедем
пар иногда надо давать выпускать иначе крышку сорвет
ну как так можно?
Причиной назвали массовые мероприятия студентов и ремонт Дворца бракосочетания. Верите ли вы таким объяснениям?
да Акимат обязан заботиться о безопасности граждан, в том числе и митингующих разве может быть по другому?
Да. В Костанае вузы и колледжи всегда уведомляют акимат о проведении мероприятий иначе откуда бы акимат знал где и что проводиться по городу и области?
и да по всей видимости активисты так и не научились правильно подавать уведомления о митингах ведь почему то, кому то в областях разрешают митинги а кому то нет
И да власти по-прежнему используют самые разные предлоги для запрета акций протеста которые им прям сильно не нравятся))
вообще с последним митингом уж сильно перестарались
ну выйдет один Зинченко с парой нытиков чтобы постоять на площади и выразить недовольство выборами и? небо упадет на землю? снег выпадет? вся область сразу побежит протестовать?
дайте разрешение а параллельно на центральной площади разрешите митинг аманатовцам которые согласны с результатами выборов,а лучше шашлыки организуйте и песни танцы устройте и народ сам прибежит в центр кушать шашлыки и не обратит внимание на недовольных, еще и скажут "о хорошо аманатовцы хоть шашлыки организовали а эти там ноют стоят на целинников бесполезно"
на каждое действие должно быть равное по силе противодействие и в этом заключена игра то есть смысл политики и политтехнологий-разделяй и властвуй
сплошными запретами далеко не уедем
пар иногда надо давать выпускать иначе крышку сорвет
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4170
Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 18:59
Цитата:
Тоже так думаю в отношении проституции и наркомании: - убрать запреты на занятия активными половыми связями и употреблениями анаши, опиума, героина, ЛСД - выдать им всем лицензии и пусть по упрощёнке платят налоги, проходят медобследование, получают санкнижку - и вперёд: неудовлетворённые - наеб...ся; опухшие до ушей- накуряться.
И будет порядок: - люди займутся ЛЮБИМЫМ делом; казна - получит доход; у полиции - не будет повода для коррупции; слабые - отомрут.
Запретный плод- СЛАДОК. Не будет этого запретного плода - и проблема отпадёт сама собой. Это как с джинсами- не было джинсов- была фарца, спекуляция; появились джинсы - и исчезли спекулянты и всякие цеховики.
Разрешить проводить эти митинги хоть каждый день - и народ перестанет ими интересоваться и тогда властям вообще не о чём будет беспокоиться.
[Исправлено: ACROS, 14.04.2023 - 19:05]
abaika95:
сплошными запретами далеко не уедем
сплошными запретами далеко не уедем
Тоже так думаю в отношении проституции и наркомании: - убрать запреты на занятия активными половыми связями и употреблениями анаши, опиума, героина, ЛСД - выдать им всем лицензии и пусть по упрощёнке платят налоги, проходят медобследование, получают санкнижку - и вперёд: неудовлетворённые - наеб...ся; опухшие до ушей- накуряться.
И будет порядок: - люди займутся ЛЮБИМЫМ делом; казна - получит доход; у полиции - не будет повода для коррупции; слабые - отомрут.
Запретный плод- СЛАДОК. Не будет этого запретного плода - и проблема отпадёт сама собой. Это как с джинсами- не было джинсов- была фарца, спекуляция; появились джинсы - и исчезли спекулянты и всякие цеховики.
Разрешить проводить эти митинги хоть каждый день - и народ перестанет ими интересоваться и тогда властям вообще не о чём будет беспокоиться.
[Исправлено: ACROS, 14.04.2023 - 19:05]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1638
Re: Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 19:23
Цитата:
А кто Вам сейчас это запрещает делать то?))) Е...сь активно, пассивно, можете агрессивно))))
убрать запреты на занятия активными половыми связямиЦитата:
неудовлетворённые - наеб...ся;
А кто Вам сейчас это запрещает делать то?))) Е...сь активно, пассивно, можете агрессивно))))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4170
Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 15.04.23 - 14:31
Цитата:
Спасибо! По возможности и при желании стараюсь не бросать эти занятия.
Змея Подколодная:
Е...сь активно,
Е...сь активно,
Спасибо! По возможности и при желании стараюсь не бросать эти занятия.
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