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≡ «Чтобы развить культуру потребления» - Курсы по сыроделию для женщин проходят в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46589
«Чтобы развить культуру потребления» - Курсы по сыроделию для женщин проходят в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 04:11
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12 апреля женщины в халатах, перчатках и специальных шапочках варили брынзу в алюминиевых кастрюлях, то что получилось дегустировали с клубничным варением. Также изучали изготовление сыра каччота. За приготовлением сыров наблюдал и корреспондент «НГ».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6021
Re: «Чтобы развить культуру потребления» - Курсы по сыроделию...
Отправлено: 15.04.23 - 04:11
#1
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Раньше при союзе наш технолог ездил раз в три года за сырной палочкой на закваску в Прибалтику или на Украину, привозил целый чемодан около тысячу ампулок, одной дозы хватало на пять тонн сырца- молока.
Что-то подобное как наша тогдашняя продукция с пластиковыми циферками и в парафине белорусского производства нынче стоит около пятнадцати тысяч тенге, помню воровали целыми булками (5кг и более), а случалось крошили на тёрке и кормили цыплят. Вот же были времена, расскажи никто не поверит
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