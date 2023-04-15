Re: «Чтобы развить культуру потребления» - Курсы по сыроделию...

Отправлено: - 04:11

Раньше при союзе наш технолог ездил раз в три года за сырной палочкой на закваску в Прибалтику или на Украину, привозил целый чемодан около тысячу ампулок, одной дозы хватало на пять тонн сырца- молока.

Что-то подобное как наша тогдашняя продукция с пластиковыми циферками и в парафине белорусского производства нынче стоит около пятнадцати тысяч тенге, помню воровали целыми булками (5кг и более), а случалось крошили на тёрке и кормили цыплят. Вот же были времена, расскажи никто не поверит