Отправлено: - 21:41

111:

Мать говорит ничего не могу с ним поделать..

electro:

поднятие "языкового" вопроса

сайлау курманов:

мне кажется одних извинении было бы достаточно

Цитата:Ставить ребенка на учёт, а потом в спец учреждение отправлять на коррекцию.Цитата:Он тут ни при чем, просто способ затянуть процесс и уйти от ответственности.Цитата:А если бы воспитатель был мужик, а пострадавшая - девочка, и не перелом ключицы а другой вид насилия, тогда тоже извинения было бы достаточно? Или перелом костей это не так больно, а значит можно простить?