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≡ Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46588
Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 18:21
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 апреля, на большей части территории области ожидается снег, особенно сильный на севере, западе и востоке. Днём на юге и востоке осадки будут в виде дождя со снегом, прогнозируется низовая метель, туман и гололёд.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24746
Re: Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 18:21
#1
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Блин, лучше бы снег или дождь влупил, пылища в степях адская..
Даже меня, ветер чуть не унес..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4168
Re: Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 18:35
#2
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Цитата:
111:
лучше бы снег или дождь


Начался бесконак - с 14 по 19 апреля - по поверью если он пройдёт в эти сроки с дождём, со снегом , с ветром, с холодами - тот год будет благоприятным: и сено будет и хлеб уродиться, и тем более прошёл мушел - ровно 12 лет назад был отличный урожай в 2011 году и ровно два мушеля назад был супер урожай - в 1999 году.
Так что пока прогноз сбывается: - у нас с утра дождь со льдом, после обеда снег пошёл, ветер сильный почти ураган и холодно стало и так по прогнозу до 19 апреля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6020
Re: Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 19:47
#3
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Даже меня, ветер чуть не унес..
Как жаль, отдохнули бы от тебя
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24746
Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 20:38
#4
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Цитата:
ACROS:
Начался бесконак - с 14 по 19 апреля

У меня в апреле на бесконак тетка замерзла, до базы дошла согреться и все..
Да, опасный момент..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24746
Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 21:31
#5
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Ниче себе, моя говорит что если с пятницы начинается, то это бескунак..
Откуда блин знает?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1057
Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 21:33
#6
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Цитата:
111:
это бескунак..

ну просвети нас, что это
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24746
Обманчивый апрель: в Костанайскую область вновь пришёл холод
Отправлено: 14.04.23 - 21:40
#7
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Цитата:
electro:
ну просвети нас, что это

Это время, когда замерзают больше всего в степях люди, которые привыкли к плюс 20ти и выше и которые, перебираясь по степи, не учли этого, не взяли теплые вещи..
Да, погибали раньше пачками как говорится..
А чахотка и пневмония не лечились..
Но моя тетка сразу на смерть..
Причем от отделения до центра всего километров 6.
Не дошла пары км, умерла около базы..

[Исправлено: 111, 14.04.2023 - 21:41]
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