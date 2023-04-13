N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46588
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
Читать статью
Читать статью
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4168
Re: Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:09
Цитата:
Да, что говорить о каких то селебрити: - тут самый родной и близкий человек, оказывается- твой ВРАГ, причём названный.
Как можно ТАК и во всеуслышание говорить о своей МАМЕ - у меня, у взрослого человека, повидавшего и рым и крым и медные горы, до сих пор это не укладывается в голове - это же самое настоящее предательство, йудство за тридцать моральных сребренников.
Чёрт с ними с этими путиными, украинами, лнр и днр и прочей фигнёй - они не завтра, так послезавтра обо всём договоряться (так было, так есть и так будет во все времена - не зря же придумали- паны деруться-холопы без чубов и так далее), но предать самого родного человека и обьявить об этом всему миру - я, думаю, в чём то Юджин и прав - она стала морально НЕРУКОПАЖАТНАЯ и чепуху вроде перевода стрелок-ей вести уже не авторитетно и не камильфо и вход в лучшие дома Ландона ей закрыт, и ей надо действительно передать это дело ( только из за этого перевода стрелок её и узнала широкая общественность и власть, а не из-за спекуляции слабительными и презервативами) кому то другому, хотя бы тому же легко атлету.
Может я не так думаю, наверное в чём то и неправ, может у меня степное, азиатское воспитание - но, всё это как то странно.
111:
однако же, теперь это враги..
однако же, теперь это враги..
Да, что говорить о каких то селебрити: - тут самый родной и близкий человек, оказывается- твой ВРАГ, причём названный.
Как можно ТАК и во всеуслышание говорить о своей МАМЕ - у меня, у взрослого человека, повидавшего и рым и крым и медные горы, до сих пор это не укладывается в голове - это же самое настоящее предательство, йудство за тридцать моральных сребренников.
Чёрт с ними с этими путиными, украинами, лнр и днр и прочей фигнёй - они не завтра, так послезавтра обо всём договоряться (так было, так есть и так будет во все времена - не зря же придумали- паны деруться-холопы без чубов и так далее), но предать самого родного человека и обьявить об этом всему миру - я, думаю, в чём то Юджин и прав - она стала морально НЕРУКОПАЖАТНАЯ и чепуху вроде перевода стрелок-ей вести уже не авторитетно и не камильфо и вход в лучшие дома Ландона ей закрыт, и ей надо действительно передать это дело ( только из за этого перевода стрелок её и узнала широкая общественность и власть, а не из-за спекуляции слабительными и презервативами) кому то другому, хотя бы тому же легко атлету.
Может я не так думаю, наверное в чём то и неправ, может у меня степное, азиатское воспитание - но, всё это как то странно.
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:11
Цитата:
Хм..
То есть русская культура, русский дух, того же Назарова или Хаматовой, для вас, фанатов власти быстро стухает, если укажут вам власти на это?
И да, напоследок, бешбармак не стухает никогда, от слова совсем.
И вот угадай почему?
Так что сравнение не совсем корректное и не совсем правильное.
Может даже глупое..
Маркс:
Ну вот ты же кушаешь бешбармак, потому что любишь его. А вот
Ну вот ты же кушаешь бешбармак, потому что любишь его. А вот
Хм..
То есть русская культура, русский дух, того же Назарова или Хаматовой, для вас, фанатов власти быстро стухает, если укажут вам власти на это?
И да, напоследок, бешбармак не стухает никогда, от слова совсем.
И вот угадай почему?
Так что сравнение не совсем корректное и не совсем правильное.
Может даже глупое..
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:18
Цитата:
Это статья, привязка к тексту.
Я вот своих не сберег.
Она слава Аллаху сберегла и бережет.
У каждого в семье есть свои личные правила, что говорить и о ком..
Мне например нравится говорить о семье.
Была бы мать жива, говорил бы о ней, отец если бы не повесился в 72 года, рассказывал бы о нем..
Я не вижу ничего такого умысла, тем более злого.
Это жизнь, такая, какая она есть, без прикрас..
ACROS:
Как можно ТАК и во всеуслышание говорить о своей МАМЕ
Как можно ТАК и во всеуслышание говорить о своей МАМЕ
Это статья, привязка к тексту.
Я вот своих не сберег.
Она слава Аллаху сберегла и бережет.
У каждого в семье есть свои личные правила, что говорить и о ком..
Мне например нравится говорить о семье.
Была бы мать жива, говорил бы о ней, отец если бы не повесился в 72 года, рассказывал бы о нем..
Я не вижу ничего такого умысла, тем более злого.
Это жизнь, такая, какая она есть, без прикрас..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 814
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:43
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4168
Re: Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:48
Цитата:
Если вынесла на публику, причём сознательно ( непонятно только с какой целью - хайпиться что ли), то это уже не личное.
Для меня это дико- предавать гласности внутрисемейные отношения, даже родственникам.
Впрочем- каждая семья и счастлива и несчастна по своему - дело её.
Я просто выразил своё мнение, коль это она вынесла на публику.
111:
личные правила
личные правила
Если вынесла на публику, причём сознательно ( непонятно только с какой целью - хайпиться что ли), то это уже не личное.
Для меня это дико- предавать гласности внутрисемейные отношения, даже родственникам.
Впрочем- каждая семья и счастлива и несчастна по своему - дело её.
Я просто выразил своё мнение, коль это она вынесла на публику.
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 20:42
Цитата:
В одноклассниках это началось не знаю, наверно со времени их открытия, сейчас инстаграмм и все такое..
Много, практически все на виду и все с личными данными..
Не знаю как в контакте, но вот там все прям личное и даже больше..
Это не ново..
Мои все недоброжелатели давно уже у меня в однокашках окопались..
Да я так, почти там уже не появляюсь, мне нравится больше тут почему то..
ACROS:
просто выразил своё мнение, коль это она вынесла на публику.
просто выразил своё мнение, коль это она вынесла на публику.
В одноклассниках это началось не знаю, наверно со времени их открытия, сейчас инстаграмм и все такое..
Много, практически все на виду и все с личными данными..
Не знаю как в контакте, но вот там все прям личное и даже больше..
Это не ново..
Мои все недоброжелатели давно уже у меня в однокашках окопались..
Да я так, почти там уже не появляюсь, мне нравится больше тут почему то..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать