Отправлено: - 18:35

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лучше бы снег или дождь

Цитата:Начался бесконак - с 14 по 19 апреля - по поверью если он пройдёт в эти сроки с дождём, со снегом , с ветром, с холодами - тот год будет благоприятным: и сено будет и хлеб уродиться, и тем более прошёл мушел - ровно 12 лет назад был отличный урожай в 2011 году и ровно два мушеля назад был супер урожай - в 1999 году.Так что пока прогноз сбывается: - у нас с утра дождь со льдом, после обеда снег пошёл, ветер сильный почти ураган и холодно стало и так по прогнозу до 19 апреля.