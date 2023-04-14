Отправлено: - 20:37

ACROS:

какие у вас связи в Форбсе:

Цитата:Тот тоже непонятный, знал его лет 20 назад, пересекались.Тогда полиция на него компромат искала вовсю так же, там же все таки миллионеры на комбинате не просто так такое бабло зарабатывали..