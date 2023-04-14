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≡ Ребёнок сломал ключицу в садике: родители боятся, что воспитателя не накажут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46588
Ребёнок сломал ключицу в садике: родители боятся, что воспитателя не накажут
Отправлено: 14.04.23 - 19:50
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В Костанае продолжают разбираться, кто виноват в том, что трехлетний мальчик вернулся из садика с переломом ключицы. Обвинения предъявлены воспитателю дошкольного учреждения, но суд вернул дело на дополнительное расследование. Родители ребёнка боятся, что не смогут добиться справедливости.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6020
Re: Ребёнок сломал ключицу в садике: родители боятся, что...
Отправлено: 14.04.23 - 19:50
#1
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Наверное воспитатель не намерено сломала ключицу ребенку, мне кажется одних извинении было бы достаточно, какие нынче кровожадные родители пошли, сразу бегают по судам
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1057
Ребёнок сломал ключицу в садике: родители боятся, что воспитателя не накажут
Отправлено: 14.04.23 - 19:54
#2
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поднятие "языкового" вопроса
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24746
Re: Ребёнок сломал ключицу в садике: родители боятся, что...
Отправлено: 14.04.23 - 20:46
#3
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У нас в группе один кусает всех, до синяков и шишек.
Моему на руки прыгал, сломать их хотел.
Мать говорит ничего не могу с ним поделать..
Родители тоже бунтуют.
Непонятно, как с такими поступать.
Садик по Гоголя напротив Бородинского.
Беспредел какой то..
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Tatyan
§ Tatyan
(Пользователи)
Регистрация:
16.04.21
Сообщений:
5
Ребёнок сломал ключицу в садике: родители боятся, что воспитателя не накажут
Отправлено: 14.04.23 - 21:19
#4
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17587
Re: Ребёнок сломал ключицу в садике: родители боятся, что...
Отправлено: 14.04.23 - 21:41
#5
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Цитата:
111:
Мать говорит ничего не могу с ним поделать..

Ставить ребенка на учёт, а потом в спец учреждение отправлять на коррекцию.

Цитата:
electro:
поднятие "языкового" вопроса

Он тут ни при чем, просто способ затянуть процесс и уйти от ответственности.

Цитата:
сайлау курманов:
мне кажется одних извинении было бы достаточно


А если бы воспитатель был мужик, а пострадавшая - девочка, и не перелом ключицы а другой вид насилия, тогда тоже извинения было бы достаточно? Или перелом костей это не так больно, а значит можно простить?
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