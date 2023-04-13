Отправлено: - 18:09

111:

однако же, теперь это враги..

Цитата:Да, что говорить о каких то селебрити: - тут самый родной и близкий человек, оказывается- твой ВРАГ, причём названный.Как можно ТАК и во всеуслышание говорить о своей МАМЕ - у меня, у взрослого человека, повидавшего и рым и крым и медные горы, до сих пор это не укладывается в голове - это же самое настоящее предательство, йудство за тридцать моральных сребренников.Чёрт с ними с этими путиными, украинами, лнр и днр и прочей фигнёй - они не завтра, так послезавтра обо всём договоряться (так было, так есть и так будет во все времена - не зря же придумали- паны деруться-холопы без чубов и так далее), но предать самого родного человека и обьявить об этом всему миру - я, думаю, в чём то Юджин и прав - она стала морально НЕРУКОПАЖАТНАЯ и чепуху вроде перевода стрелок-ей вести уже не авторитетно и не камильфо и вход в лучшие дома Ландона ей закрыт, и ей надо действительно передать это дело ( только из за этого перевода стрелок её и узнала широкая общественность и власть, а не из-за спекуляции слабительными и презервативами) кому то другому, хотя бы тому же легко атлету.Может я не так думаю, наверное в чём то и неправ, может у меня степное, азиатское воспитание - но, всё это как то странно.