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≡ Мама
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46587
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
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Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4166
Re: Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:09
#75
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Цитата:
111:
однако же, теперь это враги..


Да, что говорить о каких то селебрити: - тут самый родной и близкий человек, оказывается- твой ВРАГ, причём названный.
Как можно ТАК и во всеуслышание говорить о своей МАМЕ - у меня, у взрослого человека, повидавшего и рым и крым и медные горы, до сих пор это не укладывается в голове - это же самое настоящее предательство, йудство за тридцать моральных сребренников.
Чёрт с ними с этими путиными, украинами, лнр и днр и прочей фигнёй - они не завтра, так послезавтра обо всём договоряться (так было, так есть и так будет во все времена - не зря же придумали- паны деруться-холопы без чубов и так далее), но предать самого родного человека и обьявить об этом всему миру - я, думаю, в чём то Юджин и прав - она стала морально НЕРУКОПАЖАТНАЯ и чепуху вроде перевода стрелок-ей вести уже не авторитетно и не камильфо и вход в лучшие дома Ландона ей закрыт, и ей надо действительно передать это дело ( только из за этого перевода стрелок её и узнала широкая общественность и власть, а не из-за спекуляции слабительными и презервативами) кому то другому, хотя бы тому же легко атлету.
Может я не так думаю, наверное в чём то и неправ, может у меня степное, азиатское воспитание - но, всё это как то странно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24739
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:11
#76
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Цитата:
Маркс:
Ну вот ты же кушаешь бешбармак, потому что любишь его. А вот

Хм..
То есть русская культура, русский дух, того же Назарова или Хаматовой, для вас, фанатов власти быстро стухает, если укажут вам власти на это?
И да, напоследок, бешбармак не стухает никогда, от слова совсем.
И вот угадай почему?
Так что сравнение не совсем корректное и не совсем правильное.
Может даже глупое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24739
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:18
#77
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Цитата:
ACROS:
Как можно ТАК и во всеуслышание говорить о своей МАМЕ

Это статья, привязка к тексту.
Я вот своих не сберег.
Она слава Аллаху сберегла и бережет.
У каждого в семье есть свои личные правила, что говорить и о ком..
Мне например нравится говорить о семье.
Была бы мать жива, говорил бы о ней, отец если бы не повесился в 72 года, рассказывал бы о нем..
Я не вижу ничего такого умысла, тем более злого.
Это жизнь, такая, какая она есть, без прикрас..
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
814
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 18:43
#78
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Любопытно...
То, что Ведлер выложила на всю область своё грязное семейное бельё - нормально.
А когда я её пожалел, мой комментарий удалили...
Игде логика? :-)
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