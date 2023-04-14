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≡ Сигареты на 11 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46587
Сигареты на 11 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
Отправлено: 14.04.23 - 15:10
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Машину, за рулем которой находился казахстанец, остановили для досмотра 13 апреля на автомобильном пункте пропуска «Кайрак». В ходе досмотра в "Газели" обнаружили контрабандный груз: 17 120 пачек сигарет.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
621
Re: Сигареты на 11 млн тенге пытались незаконно вывезти из...
Отправлено: 14.04.23 - 15:10
#1
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Ну и пусть другие травятся, жалко что-ли?
Когда была диаметрально противоположная курсовая разница наши что-ли не везли?
Каждый второй на машине ездит.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1160
Re: Сигареты на 11 млн тенге пытались незаконно вывезти из...
Отправлено: 14.04.23 - 17:31
#2
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Цитата:
директор пляжа:
Ну и пусть другие травятся, жалко что-ли?


И я такого же мнения!
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