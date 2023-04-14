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≡ Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46587
Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в Костанайской области
Отправлено: 14.04.23 - 17:28
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Леонид Фомин обвиняется в убийстве жителя Лисаковска 47-летнего Дмитрия Быструшкина, с которым вместе работал и много лет дружил. Криминальная история потрясла не только родственников и знакомых, но и самого подсудимого.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1160
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 14.04.23 - 17:28
#1
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Цитата:
Уголовное дело в отношении 50-летнего водителя Куржункульского карьера АО "ССГПО" Леонида ФОМИНА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 14 апреля. Фомин обвиняется в убийстве жителя Лисаковска 47-летнего Дмитрия Быструшкина, с которым вместе работал и много лет дружил.

Источник:


Ну вот.. никогда такого не было и вот опять...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24739
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 14.04.23 - 18:08
#2
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Хм..
Диму Быструшкина знал раньше, но тот миллиардер как вроде..
Ниче себе однофамильцы и одноименцы..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4166
Re: Шерше ля фам: Мужчина убил друга из-за оскорбления жены в...
Отправлено: 14.04.23 - 18:28
#3
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Цитата:
111:
знал раньше, но тот миллиардер


О.о.о. - какие у вас связи в Форбсе: - так припугните этого вашего мелочника депутата-склочника, дерущего глотку из-за каких то 60 тенге аренды.
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