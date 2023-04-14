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≡ Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46587
Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 16:13
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Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга против итогов выборов в мажилис и маслихаты. Причиной назвали массовые мероприятия студентов и ремонт Дворца бракосочетания. Верите ли вы таким объяснениям?
Результаты опроса

b
§ bekturgan
(Пользователи)
Регистрация:
14.04.23
Сообщений:
1
Re: Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 16:13
#1
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Да. В Костанае вузы и колледжи всегда уведомляют акимат о проведении мероприятий.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13648
Re: Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга...
Отправлено: 14.04.23 - 17:15
#2
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тьфу опять у НГ поломанный-манипулятивный опросник))
ну как так можно?

Причиной назвали массовые мероприятия студентов и ремонт Дворца бракосочетания. Верите ли вы таким объяснениям?

да Акимат обязан заботиться о безопасности граждан, в том числе и митингующих разве может быть по другому?
Да. В Костанае вузы и колледжи всегда уведомляют акимат о проведении мероприятий иначе откуда бы акимат знал где и что проводиться по городу и области?
и да по всей видимости активисты так и не научились правильно подавать уведомления о митингах ведь почему то, кому то в областях разрешают митинги а кому то нет
И да власти по-прежнему используют самые разные предлоги для запрета акций протеста которые им прям сильно не нравятся))

вообще с последним митингом уж сильно перестарались
ну выйдет один Зинченко с парой нытиков чтобы постоять на площади и выразить недовольство выборами и? небо упадет на землю? снег выпадет? вся область сразу побежит протестовать?
дайте разрешение а параллельно на центральной площади разрешите митинг аманатовцам которые согласны с результатами выборов,а лучше шашлыки организуйте и песни танцы устройте и народ сам прибежит в центр кушать шашлыки и не обратит внимание на недовольных, еще и скажут "о хорошо аманатовцы хоть шашлыки организовали а эти там ноют стоят на целинников бесполезно"
на каждое действие должно быть равное по силе противодействие и в этом заключена игра то есть смысл политики и политтехнологий-разделяй и властвуй
сплошными запретами далеко не уедем
пар иногда надо давать выпускать иначе крышку сорвет
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