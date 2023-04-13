Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят. Читать статью
Victor Yang: Просто за слово война в контексте СВО можно получить только административное наказание.
Два года минимум. Лишение родительских прав и отправка дочери в детдом. Кстати два года еще так себе.. Ох, да ладно притворяться то.. Этих дел у вас полно.. Понимаю, вам надо показать, какие вы патриоты, вас уже отслеживают электронно со вчерашнего дня. Но как то все равно смешно вы пытаетесь защитить Путина и олигархов..
Кстати наш земляк, казахстанец Александр Устюгов тоже выступил против войны. За что его сразу начали прессовать пока различные патритиоческие сайты. Сказали, что он опозорил своего героя Шилова из" Ментовских войн, то ли дело тот который вместе с ним Джексона играл. Он теперь героиветее . Хотя пока сериал с ним с эфира НТВ пока не сняли, что странно.Интересно , а будут наши активисты, позорить Меладзе, ведь он скоро, к нам приезжает. Представляю картину, несколько одиночных пикетов из форумчан, возле концертного зала
Сабыр: Зато что человек просто выражает свое мнение.
Вот этого не пойму в сегодняшних россиянах, которые тут прут за войну. Вроде все мы слушали и Пугачеву, и Макаревича и Евдокимова, однако же, теперь это враги.. Как и сегодняшний автор данной статьи.. Уже о Буче, Ирпени, Краматорске и десятках тысяч погибших мирных жителей молчу, это же просто по их мнению Достоверные фейки..
А эти, любители СССР.. Которым хотелось бы, чтобы был СССР номер 2 с Украиной. Хорошо. Но почему они так же, ненавидят советских людей, ту культуру, что против войны? Почему вдруг Лия Ахеджакова стала врагом, только потому, что критикует власть? А вот тут что, тоже, кто будет критиковать депутатов, оборотнях в погонах, Токаева наконец, тоже будут призывать ненавидеть лично? Один вон уже с какой то ярости, будет голосовать против Времени, а ведь был За.. Почему те, кто за войну, следуют не какой то общечеловеческой логике, а просто потому, что этого хочет Путин? И тут что ли теперь предложат всех наших детей оцифровать и если против власти, то так же, запретить садиться за руль, запретить слелки с недвижимостью и тд и тп?
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