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≡ Мама
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46583
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
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Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24734
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 12:35
#60
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Цитата:
Victor Yang:
Просто за слово война в контексте СВО можно получить только административное наказание.

Два года минимум.
Лишение родительских прав и отправка дочери в детдом.
Кстати два года еще так себе..
Ох, да ладно притворяться то..
Этих дел у вас полно..
Понимаю, вам надо показать, какие вы патриоты, вас уже отслеживают электронно со вчерашнего дня.
Но как то все равно смешно вы пытаетесь защитить Путина и олигархов..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15666
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:08
#61
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Цитата:
Kairat stayer:
то может получить и срок...

Может. Но никак не до 10 лет и никак не ТОЛЬКО за слово "война".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1857
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:12
#62
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Кстати наш земляк, казахстанец Александр Устюгов тоже выступил против войны. За что его сразу начали прессовать пока различные патритиоческие сайты. Сказали, что он опозорил своего героя Шилова из" Ментовских войн, то ли дело тот который вместе с ним Джексона играл. Он теперь героиветее . Хотя пока сериал с ним с эфира НТВ пока не сняли, что странно.Интересно , а будут наши активисты, позорить Меладзе, ведь он скоро, к нам приезжает. Представляю картину, несколько одиночных пикетов из форумчан, возле концертного зала
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1857
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:14
#63
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Путина пикетировать осенью точно не дадут, когда он к нам приедет. В этих условиях. наверное будет высший уровень безопасности
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1857
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:17
#64
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Цитата:
111:
Лишение родительских прав и отправка дочери в детдом.

Девочку жалко, из которой мамаша, которая не общалась с ней пообещала ВЫБИТЬ антивоенную дурь
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4140
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:18
#65
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Цитата:
Victor Yang:
Может. Но никак не до 10 лет и никак не ТОЛЬКО за слово "война".


Репрессивная машина работает, за два слова - нет войне, семь лет заключения...

Здесь:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15666
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:22
#66
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Цитата:
Kairat stayer:
за два слова - нет войне, семь лет заключения...

Штраф 30 тысяч

А там где сроки - там помимо "двух слов" было что-то. У Горинова - фейки под видом достоверной информации.

[Исправлено: Victor Yang, 14.04.2023 - 13:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24734
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:24
#67
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Цитата:
saba:
Девочку жалко, из которой мамаша, которая не общалась с ней пообещала ВЫБИТЬ антивоенную дурь

Разве это дурь, написать нет войне, пусть всегда будет солнце?
По моему нас учили этому с детства, не помнишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24734
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:27
#68
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Цитата:
saba:
будут наши активисты, позорить Меладзе, ведь он скор

У него позиция пока так себе, но вот спектакли же запретили показывать зет патриотке Виктории Тарасовой за разжигание войны?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4140
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:27
#69
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Цитата:
Victor Yang:
А там где сроки - там помимо "двух слов" было что-то...


Это понятно-оппозиционный политик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24734
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 13:29
#70
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Цитата:
Kairat stayer:
понятно-оппозиционный политик

У них и Пугачева агент США оказывается..
А то что она певица, это достоверные фейки..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1175
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 14:04
#71
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Цитата:
111:
Пугачева агент США оказывается

Да уж,это какими надо быть подлецами,чтобы такое удумать.. И ведь Zомбо-путинцы верят в это и ненавидят её! Зато что человек просто выражает свое мнение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24734
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 14:34
#72
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Цитата:
Сабыр:
Зато что человек просто выражает свое мнение.

Вот этого не пойму в сегодняшних россиянах, которые тут прут за войну.
Вроде все мы слушали и Пугачеву, и Макаревича и Евдокимова, однако же, теперь это враги..
Как и сегодняшний автор данной статьи..
Уже о Буче, Ирпени, Краматорске и десятках тысяч погибших мирных жителей молчу, это же просто по их мнению Достоверные фейки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24734
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 15:00
#73
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А эти, любители СССР..
Которым хотелось бы, чтобы был СССР номер 2 с Украиной.
Хорошо.
Но почему они так же, ненавидят советских людей, ту культуру, что против войны?
Почему вдруг Лия Ахеджакова стала врагом, только потому, что критикует власть?
А вот тут что, тоже, кто будет критиковать депутатов, оборотнях в погонах, Токаева наконец, тоже будут призывать ненавидеть лично?
Один вон уже с какой то ярости, будет голосовать против Времени, а ведь был За..
Почему те, кто за войну, следуют не какой то общечеловеческой логике, а просто потому, что этого хочет Путин?
И тут что ли теперь предложат всех наших детей оцифровать и если против власти, то так же, запретить садиться за руль, запретить слелки с недвижимостью и тд и тп?
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