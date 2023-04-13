Мама

Отправлено: - 15:00

А эти, любители СССР..

Которым хотелось бы, чтобы был СССР номер 2 с Украиной.

Хорошо.

Но почему они так же, ненавидят советских людей, ту культуру, что против войны?

Почему вдруг Лия Ахеджакова стала врагом, только потому, что критикует власть?

А вот тут что, тоже, кто будет критиковать депутатов, оборотнях в погонах, Токаева наконец, тоже будут призывать ненавидеть лично?

Один вон уже с какой то ярости, будет голосовать против Времени, а ведь был За..

Почему те, кто за войну, следуют не какой то общечеловеческой логике, а просто потому, что этого хочет Путин?

И тут что ли теперь предложат всех наших детей оцифровать и если против власти, то так же, запретить садиться за руль, запретить слелки с недвижимостью и тд и тп?