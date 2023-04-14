Отправлено: - 10:46

На мой взгляд, судя по видеозаписи обнаружения трупа оружейного мастера, он даже не понял, что умер



Когда мастер умер, он работал. Это видно по положению его рук.



Цитата:Цитата:уровень прений на высоте