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≡ "Версий - сотни" - По делу о взрыве в магазине "Оружейная палата" начали допрос экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46583
"Версий - сотни" - По делу о взрыве в магазине "Оружейная палата" начали допрос экспертов
Отправлено: 14.04.23 - 10:46
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6 апреля по видеосвязи допросили эксперта Толкын ШАГДАРОВУ, которая проводила экспертизу на месте ЧП, а 12 апреля в качестве специалиста выступил руководитель «Ассоциации «Корамсак» Сергей КАТНОВ.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13646
Re: "Версий - сотни" - По делу о взрыве в магазине...
Отправлено: 14.04.23 - 10:46
#1
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Цитата:
На мой взгляд, судя по видеозаписи обнаружения трупа оружейного мастера, он даже не понял, что умер

Цитата:
Когда мастер умер, он работал. Это видно по положению его рук.


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