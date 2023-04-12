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"Смерть школьника в Туркестане, которая потрясла нас, аморальное поведение подростков, пинавших впавшего в кому от сильных ударов ребенка в Казалы, жесткое избиение девушки в Усть-Каменогорске - вот основные причины моей тревоги сегодня", - заявил депутат.

Цитата:И как это с тиктоком связано?