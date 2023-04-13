Отправлено: - 10:22

Kairat stayer:

Почему глупые слова, выше отметил про холуйство и раболепие, Алла Борисовна любимица миллионов говорила же, про вас: были холопами - стали рабами.

111:

Вам не угодишь.

Цитата:Цитата:Действительно им не угодишь, но их можно понять, репрессивная машина работает. За слово война могут привлечь к уголовной ответственности, предусмотренное наказание, если не ошибаюсь до 10 лет. За детские рисунки антивоенной направленности наказывают, обсуждали ранее и.т.д.Недавно обсуждали, когда со слов из-за цензуры, молодые люди из Питера, входящие в состав музыкальной группы переехали к нам в Костанай. Процитирую, как обычно, самого себя:Кайрат стайер: Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами. Ребята правильно сделали, что приехали в Костанай, добро пожаловать!Кайрат стайер: Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.Подробнее здесь: