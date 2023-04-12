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≡ TikTok предложили запретить в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46583
TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 12.04.23 - 15:45
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В своем выступлении депутат отметил, что рост числа шокирующих происшествий среди подростков в последнее время свидетельствует о том, что проблема воспитания детей в школе, семье и современном обществе стоит на месте и не решается.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24726
Re: TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 12.04.23 - 15:45
#1
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В Тик Ток показывают, как наша власть изголяется нал народом, выплачивая по 200 ойро за месяц..
Вместо трех тысяч..
Потому и закрывают..
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4359
TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 13.04.23 - 00:23
#2
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Автор криво сформулировал название статьи. Чего добивался? Ажиотажа?

[Исправлено: Домовенок, 14.04.2023 - 10:24]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1796
Re: TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 13.04.23 - 00:28
#3
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17586
Re: TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 13.04.23 - 00:45
#4
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Цитата:
"Смерть школьника в Туркестане, которая потрясла нас, аморальное поведение подростков, пинавших впавшего в кому от сильных ударов ребенка в Казалы, жесткое избиение девушки в Усть-Каменогорске - вот основные причины моей тревоги сегодня", - заявил депутат.

И как это с тиктоком связано?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1796
TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 13.04.23 - 01:10
#5
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Цитата:
maxsaf:
И как это с тиктоком связано?

Это науке пока не известно. Но то что происходят издевательства, насилие, в плоть до убийства, среди подростков, есть призывающие убить и умереть, или ради этого умереть. Это не только в Казахстане. У нас в Германии в последнее время, среди 10-14 летних как то дико много случаев убийств, тоже не случайны думаю. Кто виноват? Вряд ли, Тик-Ток, но есть группы в сетях призывающие, к тем или иным действия, ещё не состоявшихся в моральном плане человеков. Иногда лучше перебздеть, чем не до бздеть.

[Исправлено: Эл-починно, 13.04.2023 - 01:14]
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
618
Re: TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 14.04.23 - 10:02
#6
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Когда дети повторяют всякий бред, имитируют взрослых, устраивают пранки, вдохновляются идеями расслоения людей на бедных и богатых, смотрят всякие мерзости и разврат, ничего в этом хорошего нет. однозначно "за"
если занять больше нечем детей то это уже другой вопрос.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6018
Re: TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 14.04.23 - 10:44
#7
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На тик-токе скинули видео что наши хотят перенести столицу в туркестан и 10 января следующего года решили официально объявить об этом, даже депутаты единогласно поддержали идею.
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