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≡ Мама
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46583
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
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Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24726
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 09:57
#45
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Цитата:
Victor Yang:
Какое они имели право свергать президента, которого выбрали более 50% населения?

Ох россияне..
Патриоты Путина.
Вам не угодишь.
Так значит Ельцин был вне закона и чего же вы там не боролись против его власти и его теперь ставленника?
Ну ровно то же самое!
Вы под любыми предлогами назодите оправдание войны, начиная от того, чтобы границы НАТО отодвинуть..
Потом какую то чушь приплетает, нацизм, вода в Крым, украинцы это русские, теперь вот напали, потому что не те выбрали себе президента..
Сколько еще лжи вы понадумаете, чтобы оправдать сотни тысяч погибших просто так, просто ради олигархических коридоров на Запад, в их угоду?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4137
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 09:59
#46
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Цитата:
Victor Yang:
Это всего лишь 1,2% от всего населения Украины. Пусть будет даже 5% от имеющих право голосовать. Какое они имели право свергать президента, которого выбрали более 50% населения?


Цитата:
Victor Yang:
Глупые пустые слова.


Конечный результат работают демократические институты, автократический режим пал, под натиском народа. Провели выборы избрали В.Зеленского. Почему глупые слова, выше отметил про холуйство и раболепие, Алла Борисовна любимица миллионов говорила же, про вас: были холопами - стали рабами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24726
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 10:00
#47
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Цитата:
Victor Yang:
Какое они имели право свергать президента, которого выбрали более 50% населения?

Вам там внушили в России верить всегда власти, верить в ее бесприкословность и честность..
Ты как маленький веришь выборам в наших коррумпированных странах, и что за вашего Путина голосует 146 процентов, до сих пор?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4137
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 10:22
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему глупые слова, выше отметил про холуйство и раболепие, Алла Борисовна любимица миллионов говорила же, про вас: были холопами - стали рабами.


Цитата:
111:
Вам не угодишь.


Действительно им не угодишь, но их можно понять, репрессивная машина работает. За слово война могут привлечь к уголовной ответственности, предусмотренное наказание, если не ошибаюсь до 10 лет. За детские рисунки антивоенной направленности наказывают, обсуждали ранее и.т.д.

Недавно обсуждали, когда со слов из-за цензуры, молодые люди из Питера, входящие в состав музыкальной группы переехали к нам в Костанай. Процитирую, как обычно, самого себя:

Кайрат стайер: Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами. Ребята правильно сделали, что приехали в Костанай, добро пожаловать!

Кайрат стайер: Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.

Подробнее здесь:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13646
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 10:32
#49
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечный результат работают демократические институты, автократический режим пал, под натиском народа. Провели выборы избрали В.Зеленского. Почему глупые слова, выше отметил про холуйство и раболепие, Алла Борисовна любимица миллионов говорила же, про вас: были холопами - стали рабами.

все эти демократические институты и честные выборы не работают там где запредельный уровень коррупции
украина за 2021 год стоит на 32 месте по индексу восприятия коррупции
казахстан на 37
а россия на 28
так что тамошние перевороты не имеют ничего общего с демократическими ценностями
это обычная заварушка олигархических кланов как и в киргизии где на 4 года ставят удобную петрушку пока новый олигарх не решит поставить своего президента то же самое было в 90ые в россии когда ельциным руководили и управляли все кому не лень от олигархов березовского, гусинского до уличных махинаторов юмашева и кгбшника коржакова
больше того офис зеленского в 2021 году нещадно критиковался а его рейтинг упал до плинтуса и как не парадоксально от импичмента который ему собирались вынести его спасла война
Украина-оплот демократии это миф
такой же миф как у россии вторая армия в мире по силе и мощи))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4137
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 10:43
#50
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Цитата:
abaika95:
украина за 2021 год стоит на 32 месте по индексу восприятия коррупции
казахстан на 37
а россия на 28


Грамотей, ты что-то загнул. Эти показатели я ежегодно отслеживаю, не путай баллы с позициями.

Казахстан на 102.
Украина на 122.
Россия на 136.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13646
Мама
Отправлено: 14.04.23 - 10:51
#51
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Цитата:
Kairat stayer:
Грамотей, ты что-то загнул. Эти показатели я ежегодно отслеживаю, не путай баллы с позициями. Казахстан на 102. Украина на 122. Россия на 136.

и? мы говорим о том же самом просто разными данными я привел места по баллам вы по позициям но факт остается фактом в Украине запредельный уровень коррупции как раз между габоном и эсвитанией)))
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