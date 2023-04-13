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≡ Мама
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46581
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
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Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24723
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:25
#30
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Цитата:
Эл-починно:
политику пропихивать, видите ли во взглядах и мнениях разошлись. Кто кого дураком тут хочет выставить, сам(а) по моему не дорос(ла) ещё. Мда, маму

Ну вы мужики даете!
Мать не должна знать, кто пришел убивать ее детей в Украину, внуков, сородичей?
От нее это нужно скрывать и благодарить еще оккупантов быть может, за то что пришли и убили?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1854
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:28
#31
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В общем то я не волновался, вы просто в заголовок своего поста выставили то, что я говорил незадолго до Вас.И да я уважаю Россию и её народ, но отличаю народ, страну и правителей.В конце концов в истории России было немало правителей, которые были недостойны своего народа, например Святополк Окаянный или Иван Грозный.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24723
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:28
#32
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Это вот выглядит так, немцы напали на СССР, но родителям , чьих детей немцы убивали в 41м и далее, нельзя знать этого!
Они же старенькие, и наверно для них фашисты это просто хорошие люди были...
По моему такая риторика немного идиотская что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24723
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:30
#33
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Любая мать, любая абсолютно, хочет знать, кто убил ее детей, независимо от возраста.
Потому что она прежде всего человек.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1796
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:31
#34
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Цитата:
111:
Мать не должна знать, кто пришел убивать ее детей в Украину, внуков, сородичей?

Ты читать умеешь? Ключевое взгляды и мнение. А остальное опять твоя бредятина само выдуманная. Которой я не произносил.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1796
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:32
#35
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Цитата:
111:
Любая мать, любая абсолютно, хочет знать, кто убил ее детей, независимо от возраста

Дети этой именно мамы, пишут тут статью, их никто не убивал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24723
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:35
#36
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Цитата:
Эл-починно:
Дети этой именно мамы,

А ее внуки и многочисленные родственники, которые живут в Украине под бомбежками?
Для нее это и ее дети тоже.
И врага, который пришел убивать ее детей, она просто обязана знать в лицо, чтобы потом спросить с них..
По примеру твоей страны, с которой тоже спросили за то, почему ваши бывшие правители напали на нас..
И это правильно!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1796
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:39
#37
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Цитата:
111:
И это правильно!

Прочти статью сначала, прежде чем всякий бред тут нести.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24723
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:42
#38
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Цитата:
Эл-починно:
Прочти статью сначала,

Статья против войны, и что любая мать, у которой родственники сейчас под бомбежками, обязана знать, кто убивает ее сыновей, внуков, ее народ..
Тут все понятно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1796
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:50
#39
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Цитата:
111:
Тут все понятно.

Ну очень рад за тебя, раз так.
Не хотел сегодня вступать в дискуссии, но сделаю исключение.
Цитата - //Иногда наступают минуты отчаяния, и тогда может случиться такой разговор с племянницей: «Просто радуйся, что она у нас есть!» - «Да ты понимаешь, Женя, ментально ее для меня уже нет больше года». Сказала и ужаснулась. Если бы так сказал обо мне мой сын, посчитала бы, что жизнь свою прожила напрасно.//
А она вот сказала.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1796
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:58
#40
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Хотя с другой сторону, может эта статья - крик души. Крик о помощи. Бывает такое. когда через немогу тянут лямку и хотят как лучше, но не в состоянии вытянуть. И от отчаяния и пишут такие вот раскаяния. Возможно человек в приграничном состоянии и нуждается в помощи.
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