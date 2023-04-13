Отправлено: - 22:25

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политику пропихивать, видите ли во взглядах и мнениях разошлись. Кто кого дураком тут хочет выставить, сам(а) по моему не дорос(ла) ещё. Мда, маму

Цитата:Ну вы мужики даете!Мать не должна знать, кто пришел убивать ее детей в Украину, внуков, сородичей?От нее это нужно скрывать и благодарить еще оккупантов быть может, за то что пришли и убили?