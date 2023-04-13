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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46581
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
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Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:25
Цитата:
Ну вы мужики даете!
Мать не должна знать, кто пришел убивать ее детей в Украину, внуков, сородичей?
От нее это нужно скрывать и благодарить еще оккупантов быть может, за то что пришли и убили?
Эл-починно:
политику пропихивать, видите ли во взглядах и мнениях разошлись. Кто кого дураком тут хочет выставить, сам(а) по моему не дорос(ла) ещё. Мда, маму
политику пропихивать, видите ли во взглядах и мнениях разошлись. Кто кого дураком тут хочет выставить, сам(а) по моему не дорос(ла) ещё. Мда, маму
Ну вы мужики даете!
Мать не должна знать, кто пришел убивать ее детей в Украину, внуков, сородичей?
От нее это нужно скрывать и благодарить еще оккупантов быть может, за то что пришли и убили?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1854
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:28
В общем то я не волновался, вы просто в заголовок своего поста выставили то, что я говорил незадолго до Вас.И да я уважаю Россию и её народ, но отличаю народ, страну и правителей.В конце концов в истории России было немало правителей, которые были недостойны своего народа, например Святополк Окаянный или Иван Грозный.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:28
Это вот выглядит так, немцы напали на СССР, но родителям , чьих детей немцы убивали в 41м и далее, нельзя знать этого!
Они же старенькие, и наверно для них фашисты это просто хорошие люди были...
По моему такая риторика немного идиотская что ли..
Они же старенькие, и наверно для них фашисты это просто хорошие люди были...
По моему такая риторика немного идиотская что ли..
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:30
Любая мать, любая абсолютно, хочет знать, кто убил ее детей, независимо от возраста.
Потому что она прежде всего человек.
Потому что она прежде всего человек.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:31
Цитата:
Ты читать умеешь? Ключевое взгляды и мнение. А остальное опять твоя бредятина само выдуманная. Которой я не произносил.
111:
Мать не должна знать, кто пришел убивать ее детей в Украину, внуков, сородичей?
Мать не должна знать, кто пришел убивать ее детей в Украину, внуков, сородичей?
Ты читать умеешь? Ключевое взгляды и мнение. А остальное опять твоя бредятина само выдуманная. Которой я не произносил.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:32
Цитата:
Дети этой именно мамы, пишут тут статью, их никто не убивал.
111:
Любая мать, любая абсолютно, хочет знать, кто убил ее детей, независимо от возраста
Любая мать, любая абсолютно, хочет знать, кто убил ее детей, независимо от возраста
Дети этой именно мамы, пишут тут статью, их никто не убивал.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:35
Цитата:
А ее внуки и многочисленные родственники, которые живут в Украине под бомбежками?
Для нее это и ее дети тоже.
И врага, который пришел убивать ее детей, она просто обязана знать в лицо, чтобы потом спросить с них..
По примеру твоей страны, с которой тоже спросили за то, почему ваши бывшие правители напали на нас..
И это правильно!
Эл-починно:
Дети этой именно мамы,
Дети этой именно мамы,
А ее внуки и многочисленные родственники, которые живут в Украине под бомбежками?
Для нее это и ее дети тоже.
И врага, который пришел убивать ее детей, она просто обязана знать в лицо, чтобы потом спросить с них..
По примеру твоей страны, с которой тоже спросили за то, почему ваши бывшие правители напали на нас..
И это правильно!
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:39
Цитата:
Прочти статью сначала, прежде чем всякий бред тут нести.
111:
И это правильно!
И это правильно!
Прочти статью сначала, прежде чем всякий бред тут нести.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:42
Цитата:
Статья против войны, и что любая мать, у которой родственники сейчас под бомбежками, обязана знать, кто убивает ее сыновей, внуков, ее народ..
Тут все понятно.
Эл-починно:
Прочти статью сначала,
Прочти статью сначала,
Статья против войны, и что любая мать, у которой родственники сейчас под бомбежками, обязана знать, кто убивает ее сыновей, внуков, ее народ..
Тут все понятно.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:50
Цитата:
Ну очень рад за тебя, раз так.
Не хотел сегодня вступать в дискуссии, но сделаю исключение.
Цитата - //Иногда наступают минуты отчаяния, и тогда может случиться такой разговор с племянницей: «Просто радуйся, что она у нас есть!» - «Да ты понимаешь, Женя, ментально ее для меня уже нет больше года». Сказала и ужаснулась. Если бы так сказал обо мне мой сын, посчитала бы, что жизнь свою прожила напрасно.//
А она вот сказала.
111:
Тут все понятно.
Тут все понятно.
Ну очень рад за тебя, раз так.
Не хотел сегодня вступать в дискуссии, но сделаю исключение.
Цитата - //Иногда наступают минуты отчаяния, и тогда может случиться такой разговор с племянницей: «Просто радуйся, что она у нас есть!» - «Да ты понимаешь, Женя, ментально ее для меня уже нет больше года». Сказала и ужаснулась. Если бы так сказал обо мне мой сын, посчитала бы, что жизнь свою прожила напрасно.//
А она вот сказала.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:58
Хотя с другой сторону, может эта статья - крик души. Крик о помощи. Бывает такое. когда через немогу тянут лямку и хотят как лучше, но не в состоянии вытянуть. И от отчаяния и пишут такие вот раскаяния. Возможно человек в приграничном состоянии и нуждается в помощи.
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