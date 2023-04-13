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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46581
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13643
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 15:31
ну и к чему эта статья вообще? тем боле от ведлер зная что ее сторонники в основном это любители россии она берет и смачно стреляет себе в ногу руша свою карьеру общественного активиста
впрочем после ее статьи где она пишет что она передает дело всей жизни "перевод времени" младшему своему помощнику по сути умывая руки когда уже астана заинтересовалась переводом по всей стране то наверно ведлер максимально просто хочет отвадить от себя всех чтобы не отсвечивать в будущем "переделе" времени))
но к этому письму есть все же вопросы
Цитата:
виктор астафьев это кладезь архиглупости и заблуждений типичного диванного либерала
уже после перестройки когда открылись почти все обстоятельства холодной войны он все ровно неумолимо с сектантским надрывом заблуждался и заблуждал других
бандеровское движение или движение националистов западной украины зародилось во время нахождения галиции в составе австро венгерской империи откуда эти националисты вполне себе добровольны перли воевать с российской империей которую считали тюрьмой народов и в первую очередь тюрьмой украинского народа (австро венгрию они за такую не считали конечно же)
после раздела стран после первой мировой галиция частью оказалась в составе панской польши с которой у местных нациков сложились не очень приятные отношения
после раздела 1939 года польши между ссср и Германией галиция вошла в состав Украинской ССР заложив основу для долгосрочного конфликта
еще до войны НКВД начало войну с западными националистами убивая их лидеров в европе (операция судоплатова)
перед войной немцы пользовались услугами галиченских националистов и тренировали их вместе со своим отрядом спецназа "брандебург 800" для заброски на территорию и помощи в продвижении немецких войск
с начала войны галичане побежали лизать сапог немецкому рейху встав под знамена дивизии СС "Галиция" и войдя в полицейские отряды так называемых "травников" кои и отвествены за резню поляков и евреев, уничтожение нескольких десятков деревень в Белоруссии и сожжению тамошних жителей (за что к слову современная польша очень негативно относится к культу личности бандеры в Украине)
бандера же в то время малозначительная малоизвестная личность по сути идеолог националистов когда как боевыми отрядами руководил роман шухевич (открытый ссовец)
бандера как и наш шокай начал качать права в рейхе за что сразу был упрятан в концлагерь (что современные украинские националисты приводят как факт что их движение боролось против всех а не только за рейх)
но по "счастливому" совпадению бандеру перед войной выпускают из лагеря и переводят на запад для будущей передачи союзникам (данная операция по вывозу нужных западу лиц из лагерей хорошо показана в фильме щит и меч)
с окончания второй мировой тут же начинается холодная война
сша и британия готовятся к войне с ссср
первым же шагом начинается операция ЦРУ "аэродинамик" по заброске видных украинских националистов на территорию ссср для партизанской войны и подготовки почвы для вторжения войск сша (подсмотрели сюжет у немецких коллег из абвера)
за что собственно МГБ и возобновил отстрел украинских националистов на западе (операция сташинского по ликвидации бендеры)
так что утверждать что советский союз сам виноват в том что западные украинцы так возненавидели ссср это мягко говоря вранье а точнее манипуляция
неприязнь там шла десятилетиями чем пользовались разведки всевозможных стран
НО главная проблема этой войны и восприятия ее через призму российской пропаганды заключается в том что сейчас соловьев и симонян всех украинцев записали в нацисты и пособники националистов что по сути та же манипуляция и вранье
россии необходим сухопутный коридор в крым а крым нужен для торговли через черное море чистый бизнес под который подвели идеологию, историю и политику натравливая людей против друг друга
впрочем после ее статьи где она пишет что она передает дело всей жизни "перевод времени" младшему своему помощнику по сути умывая руки когда уже астана заинтересовалась переводом по всей стране то наверно ведлер максимально просто хочет отвадить от себя всех чтобы не отсвечивать в будущем "переделе" времени))
но к этому письму есть все же вопросы
Цитата:
А Виктор Астафьев в своем интервью «Заложники Победы» (поищите в Интернете) развенчал миф о бандеровцах. Привожу дословно: «После ранения я долго лечился и из госпиталя в конце войны попал в Ровенский конвойный полк, который занимался борьбой с так называемыми бандеровцами. Войну возбудили наши. Вот этим переселением, преследованием, походами Ковпака и других генералов туда без продуктов, без тылов, ограблениями этих крестьян, которые жили прекрасно, кстати говоря. Возбудили эту «лесную войну». Мы возбудили. Они воевали до 52-го года. Я очень быстро понял, что это за полк. Это мерзопакостная часть. Люди там испорчены были в пух и прах: грабители, мародеры, ворье, стукачей там было, избалованные, трусы жуткие. Любой подставит любого. Я скоро с товарищем сбежал оттуда, нашел момент...»
виктор астафьев это кладезь архиглупости и заблуждений типичного диванного либерала
уже после перестройки когда открылись почти все обстоятельства холодной войны он все ровно неумолимо с сектантским надрывом заблуждался и заблуждал других
бандеровское движение или движение националистов западной украины зародилось во время нахождения галиции в составе австро венгерской империи откуда эти националисты вполне себе добровольны перли воевать с российской империей которую считали тюрьмой народов и в первую очередь тюрьмой украинского народа (австро венгрию они за такую не считали конечно же)
после раздела стран после первой мировой галиция частью оказалась в составе панской польши с которой у местных нациков сложились не очень приятные отношения
после раздела 1939 года польши между ссср и Германией галиция вошла в состав Украинской ССР заложив основу для долгосрочного конфликта
еще до войны НКВД начало войну с западными националистами убивая их лидеров в европе (операция судоплатова)
перед войной немцы пользовались услугами галиченских националистов и тренировали их вместе со своим отрядом спецназа "брандебург 800" для заброски на территорию и помощи в продвижении немецких войск
с начала войны галичане побежали лизать сапог немецкому рейху встав под знамена дивизии СС "Галиция" и войдя в полицейские отряды так называемых "травников" кои и отвествены за резню поляков и евреев, уничтожение нескольких десятков деревень в Белоруссии и сожжению тамошних жителей (за что к слову современная польша очень негативно относится к культу личности бандеры в Украине)
бандера же в то время малозначительная малоизвестная личность по сути идеолог националистов когда как боевыми отрядами руководил роман шухевич (открытый ссовец)
бандера как и наш шокай начал качать права в рейхе за что сразу был упрятан в концлагерь (что современные украинские националисты приводят как факт что их движение боролось против всех а не только за рейх)
но по "счастливому" совпадению бандеру перед войной выпускают из лагеря и переводят на запад для будущей передачи союзникам (данная операция по вывозу нужных западу лиц из лагерей хорошо показана в фильме щит и меч)
с окончания второй мировой тут же начинается холодная война
сша и британия готовятся к войне с ссср
первым же шагом начинается операция ЦРУ "аэродинамик" по заброске видных украинских националистов на территорию ссср для партизанской войны и подготовки почвы для вторжения войск сша (подсмотрели сюжет у немецких коллег из абвера)
за что собственно МГБ и возобновил отстрел украинских националистов на западе (операция сташинского по ликвидации бендеры)
так что утверждать что советский союз сам виноват в том что западные украинцы так возненавидели ссср это мягко говоря вранье а точнее манипуляция
неприязнь там шла десятилетиями чем пользовались разведки всевозможных стран
НО главная проблема этой войны и восприятия ее через призму российской пропаганды заключается в том что сейчас соловьев и симонян всех украинцев записали в нацисты и пособники националистов что по сути та же манипуляция и вранье
россии необходим сухопутный коридор в крым а крым нужен для торговли через черное море чистый бизнес под который подвели идеологию, историю и политику натравливая людей против друг друга
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13643
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 16:12
Цитата:
а американские десантники не читали Астафьева поэтому они не знали милосердия и устроили Сонгми
напомню отряд десанта начал сгонять жителей двух вьетнамских деревень ко рву и расстреливал там женщин, стариков и детей (даже грудных кидая всех в ров) от этой картины знатно так при***л пролетавший мимо на вертолёте Хью Томпсон приземлившийся на поле и скомандовавший направить пулеметы на своих же сослуживцев из десанта остановив по сути резню
за время бойни убито более 500 жителей 200 из которых маленькие дети
осужден один лейтенант командир взвода выпущенный на волю через три года
на основе этого инцидента снят фильм Взвод Оливера Стоуна (считающийся оппозиционером в сша)
демократия
скажите это рядовой инцидент? хорошо после вторжения войск в сша в ирак повторилось тоже самое
массовая резня в мукарадибе резня в хадите
пытки над заключенными в тюрьме абу грейб
изнасилование толпой солдат иракской девочки
использование химических снарядов в фалудже
тоже самое абсолютно и наказания конечно же были
но что то не помню я чтобы в сша в 2003-2009 (по сути вот недавно) выпускались фильмы, осмыслялась трагедия и преступления, политики заламывали руки и каялись публично за вторжение?
нет наоборот американская пропаганда выпускала фильмы о бравых солдатах сша и вьетнамском синдроме у ветеранов (бедные несчастные)
поэтому без эмоций
идет обычный передел мира коих в истории человечества было уже сотни
россия агрессор такой же как и сша
война закончится подписанием документов о переделе территории либо если окружение сдаст путина как когда то сдали преступника милошевича свои же
до того момента будет наращиваться мясорубка которой нам казхстанцам надо максимально дистанцироваться чтобы не засосало
Эти честные слова Виктора Петровича очень поддержали тогда, а впоследствии помогли понять «природу» Бучи.
а американские десантники не читали Астафьева поэтому они не знали милосердия и устроили Сонгми
напомню отряд десанта начал сгонять жителей двух вьетнамских деревень ко рву и расстреливал там женщин, стариков и детей (даже грудных кидая всех в ров) от этой картины знатно так при***л пролетавший мимо на вертолёте Хью Томпсон приземлившийся на поле и скомандовавший направить пулеметы на своих же сослуживцев из десанта остановив по сути резню
за время бойни убито более 500 жителей 200 из которых маленькие дети
осужден один лейтенант командир взвода выпущенный на волю через три года
на основе этого инцидента снят фильм Взвод Оливера Стоуна (считающийся оппозиционером в сша)
демократия
скажите это рядовой инцидент? хорошо после вторжения войск в сша в ирак повторилось тоже самое
массовая резня в мукарадибе резня в хадите
пытки над заключенными в тюрьме абу грейб
изнасилование толпой солдат иракской девочки
использование химических снарядов в фалудже
тоже самое абсолютно и наказания конечно же были
но что то не помню я чтобы в сша в 2003-2009 (по сути вот недавно) выпускались фильмы, осмыслялась трагедия и преступления, политики заламывали руки и каялись публично за вторжение?
нет наоборот американская пропаганда выпускала фильмы о бравых солдатах сша и вьетнамском синдроме у ветеранов (бедные несчастные)
поэтому без эмоций
идет обычный передел мира коих в истории человечества было уже сотни
россия агрессор такой же как и сша
война закончится подписанием документов о переделе территории либо если окружение сдаст путина как когда то сдали преступника милошевича свои же
до того момента будет наращиваться мясорубка которой нам казхстанцам надо максимально дистанцироваться чтобы не засосало
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 16:16
"...в стране, где по доносам сажают в тюрьмы, в школах и детсадах маршируют и делают окопные свечи, а попы призывают убивать?"
Почти слово в слово цитата из постов 111-го!
Неужели встала в один ряд?
Цитата:
Тоже промелькнула такая мысль...
Но тогда через газеты осуждали родных с целью выжить!
А сейчас зачем?
Почти слово в слово цитата из постов 111-го!
Неужели встала в один ряд?
Цитата:
Victor Yang:
Прямо как дети врагов народа в 30-х,
Прямо как дети врагов народа в 30-х,
Тоже промелькнула такая мысль...
Но тогда через газеты осуждали родных с целью выжить!
А сейчас зачем?
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 16:22
Цитата:
Путину на данный момент 70 лет.
80 лет Байдену.
111:
Путин практически ее ровесник.
Путин практически ее ровесник.
Путину на данный момент 70 лет.
80 лет Байдену.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3094
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 16:25
Цитата:
Сайлау, и админ не затер вас за такие слова? Я таки поражаюсь!
сайлау курманов:
Путин всё делает правильно, хоть прибейте меня, на этом я стою.
Путин всё делает правильно, хоть прибейте меня, на этом я стою.
Сайлау, и админ не затер вас за такие слова? Я таки поражаюсь!
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 16:57
Цитата:
Наверное разница в том, что в 2021 году на Донбассе погибло 72 человека, а в 2022 году сколько в Украине? насчёт бомбёжек, даже из официальных уст ЛДНР, не было разговоров о применении авиации со стороны Украины. Что делается сейчас? Масштабы впечатляют. Тут тебе и Калибры и Солнцепеки, и МСТА, про обычную артиллерию и авиацию уже не говорю
сайлау курманов:
Затем ато с подачи турчинова, бомбежки, взрывы.
Затем ато с подачи турчинова, бомбежки, взрывы.
Наверное разница в том, что в 2021 году на Донбассе погибло 72 человека, а в 2022 году сколько в Украине? насчёт бомбёжек, даже из официальных уст ЛДНР, не было разговоров о применении авиации со стороны Украины. Что делается сейчас? Масштабы впечатляют. Тут тебе и Калибры и Солнцепеки, и МСТА, про обычную артиллерию и авиацию уже не говорю
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 17:04
А насчёт мамы, я наверное скажу, можно спорить и не соглашаться в узком семейном кругу, но в газету писать, по моему мнению перебор.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1522
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 17:30
Жесть какая.. Самое забавное, что автор не понимает, что вопрос Украины тут вообще где-то за скобками.. Тут трагедия внутри семьи в целом, и у автора в голове в частности. Она демонстративно не верит в "распятого мальчика", но демонстративно верит что "Путин убивает детей", как собственно и ее мать, только наоборот. И тащит весь этот бардак из своей головы в отношения внутри семьи.
[Исправлено: Домовенок, 13.04.2023 - 18:21]
[Исправлено: Домовенок, 13.04.2023 - 18:21]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24718
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 18:00
Цитата:
Какая собственно разница в десять лет?
Они там ровесники практически и что, она глупее Путина что ли?
таноми52:
Путину на данный момент 70 лет. 80 лет Байдену.
Путину на данный момент 70 лет. 80 лет Байдену.
Какая собственно разница в десять лет?
Они там ровесники практически и что, она глупее Путина что ли?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24718
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 18:03
Цитата:
Да, я против этой бойни, против вранья, против убийства еще с 2014го года.
Против того, чтобы в угоду этому уничтожали русскую культуру, наших советских людей, таких как Ахеджакова, Назаров или Макаревич с Пугачевой.
Это плохо?
Надо их за их несогласия с Путиным, казнить?
таноми52:
Почти слово в слово цитата из постов 111-го!
Почти слово в слово цитата из постов 111-го!
Да, я против этой бойни, против вранья, против убийства еще с 2014го года.
Против того, чтобы в угоду этому уничтожали русскую культуру, наших советских людей, таких как Ахеджакова, Назаров или Макаревич с Пугачевой.
Это плохо?
Надо их за их несогласия с Путиным, казнить?
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 20:54
Тут тебе и Калибры и Солнцепеки, и МСТА, про обычную артиллерию
Тут некоторые недальновидные граждане насмехались над Россией, а она правоприемница великой державы СССР.
Я бы порекомендовал придержать языки, прежде чем что-либо либеральное писать, весь гной который вы до этого писали как бы не спросили бы с вас за это
Тут некоторые недальновидные граждане насмехались над Россией, а она правоприемница великой державы СССР.
Я бы порекомендовал придержать языки, прежде чем что-либо либеральное писать, весь гной который вы до этого писали как бы не спросили бы с вас за это
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4163
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 21:40
Цитата:
Согласен: - вытаскивать своё бельё в угоду чего то и тем более про свою маму - это же МАМА !!!
Которая 9 месяцев вынашивала тебя; мучение при родах; вырастить; выкормить; выучить; дать образование; дать воспитание - при этом может:- не доедая, не досыпая, рвя свои жилы в совхозе.
Как можно так о МАТЕРИ ??
Цитата://Я не смогу надеть китель с орденами, пока Путин убивает детей». И в этом правда. Она одна. Двух правд не бывает.//
Что то я не понял автора: - это РЕАЛЬНО сказал ветеран войны, которому в 1941 году было всего 14 лет??
Почему он не сможет одеть ордена и при чём тут Путин и Великая Победа ?? Он участвовал в той войне, когда рождение Путина и в планах не было.
Лично я : - против этой грязной путинской войнушки - но, как праздновал, так и праздную и впредь буду праздновать - День Победы - 9 мая. Мой дед участвовал в той - Великой Отечественной войне. Для меня он герой и он воевал за свою страну - за СССР.
Буш убивал иракских детей; Никсон убивал вьетнамских детей; Путин убивает украинских детей - тут Абайка прав - это бизнес, у каждого свои интересы: ничего личного.
И при чём тут некая какая то правда, тем более ДВЕ правды ?? Казуистика или набор бестолковых слов.
Правд может быть сколько угодно: например тут на форуме 100 человек и правд столько же - ровно -100.
Правильней будет сказано- ИСТИНА и она действительно - ОДНА.
saba:
в газету писать, по моему мнению перебор.
в газету писать, по моему мнению перебор.
Согласен: - вытаскивать своё бельё в угоду чего то и тем более про свою маму - это же МАМА !!!
Которая 9 месяцев вынашивала тебя; мучение при родах; вырастить; выкормить; выучить; дать образование; дать воспитание - при этом может:- не доедая, не досыпая, рвя свои жилы в совхозе.
Как можно так о МАТЕРИ ??
Цитата://Я не смогу надеть китель с орденами, пока Путин убивает детей». И в этом правда. Она одна. Двух правд не бывает.//
Что то я не понял автора: - это РЕАЛЬНО сказал ветеран войны, которому в 1941 году было всего 14 лет??
Почему он не сможет одеть ордена и при чём тут Путин и Великая Победа ?? Он участвовал в той войне, когда рождение Путина и в планах не было.
Лично я : - против этой грязной путинской войнушки - но, как праздновал, так и праздную и впредь буду праздновать - День Победы - 9 мая. Мой дед участвовал в той - Великой Отечественной войне. Для меня он герой и он воевал за свою страну - за СССР.
Буш убивал иракских детей; Никсон убивал вьетнамских детей; Путин убивает украинских детей - тут Абайка прав - это бизнес, у каждого свои интересы: ничего личного.
И при чём тут некая какая то правда, тем более ДВЕ правды ?? Казуистика или набор бестолковых слов.
Правд может быть сколько угодно: например тут на форуме 100 человек и правд столько же - ровно -100.
Правильней будет сказано- ИСТИНА и она действительно - ОДНА.
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:06
Цитата:
Я так понял. что это я гной писал и кто за это должен с меня спросить? В моей стране, заметьте не России, я должен заткнуть рот не скажу куда, за насмешки над Россией? Вообще либеральное,насколько я помню происходит от слова Свобода, т.е мы обязательно должны быть несвободными? И это я так понял уже неприкрытая угроза или я плохо понимаю намёки, про то что кто то с меня спросит? Вы хоть интересовались например таким оружием, как Солнцепёк, там куда он попадает заживо сгорает всё живое и это вы называете наследием Великой державы? По мне так изуверство какое то
сайлау курманов:
прежде чем что-либо либеральное писать, весь гной который вы до этого писали как бы не спросили бы с вас за это
прежде чем что-либо либеральное писать, весь гной который вы до этого писали как бы не спросили бы с вас за это
Я так понял. что это я гной писал и кто за это должен с меня спросить? В моей стране, заметьте не России, я должен заткнуть рот не скажу куда, за насмешки над Россией? Вообще либеральное,насколько я помню происходит от слова Свобода, т.е мы обязательно должны быть несвободными? И это я так понял уже неприкрытая угроза или я плохо понимаю намёки, про то что кто то с меня спросит? Вы хоть интересовались например таким оружием, как Солнцепёк, там куда он попадает заживо сгорает всё живое и это вы называете наследием Великой державы? По мне так изуверство какое то
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:13
Честно сказать, Я ни разу от вас не слышал плохого про Россию, зря вы так заранее волнуетесь, хотя я не слежу за вами, возможно вы о себе что-то знаете, чего мы не знаем, исповедуйтесь, я дорого не прошу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1791
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 22:15
Маму любить и уважать нужно, тем более в таком возрасте (моей всего 76 было, когда её не стало).
А не политику пропихивать, видите ли во взглядах и мнениях разошлись. Кто кого дураком тут хочет выставить, сам(а) по моему не дорос(ла) ещё. Мда, маму за лживые убеждения продать... Тот ещё уровень развития.
А не политику пропихивать, видите ли во взглядах и мнениях разошлись. Кто кого дураком тут хочет выставить, сам(а) по моему не дорос(ла) ещё. Мда, маму за лживые убеждения продать... Тот ещё уровень развития.
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