Отправлено: - 21:21

yudjin:

Страна сверху до низу пронизана такими опг во всех сферах. Это уже жана или еще нур Казакстан?

Цитата:А какая страна не пронизана этим недугом? Кое где всё вооружение и обмундирование второй армии мира было только на бумаге!