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≡ Пять человек, продававших водительские удостоверения, задержали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46581
Пять человек, продававших водительские удостоверения, задержали в Костанае
Отправлено: 12.04.23 - 22:26
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Экзаменаторы, представители одного из ТОО, выигравших тендер на занятие этой деятельностью, принимали зачеты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1158
Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...
Отправлено: 12.04.23 - 22:26
#1
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Цитата:
– Сегодня, 12 апреля, в Костанае были задержаны 5 человек, которые подозреваются в преступной деятельности. Экзаменаторы за определенную плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за 5 минут, вместо положенных 40 минут, – рассказал начальник департамента полиции области Ерлан ОМАРБЕКОВ.

Источник:

Всё! Кина не будет! Электричество кончилось!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6017
Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...
Отправлено: 13.04.23 - 04:50
#2
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Никогда не думал, что такое хлебное место можно выиграть в тендере, тысяча проданных водительских прав от 100 до 150 тысяч в принесли столько же дохода но уже в миллионах, не дурно кстати,
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9096
Пять человек, продававших водительские удостоверения, задержали в Костанае
Отправлено: 13.04.23 - 09:11
#3
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Никогда такого не было и вот опять! Да, Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

А потом удивляемся баранам за рулем с купленными правами.
А виноваты по прежнему пешеходы и переходы для них?
Страна сверху до низу пронизана такими опг во всех сферах. Это уже жана или еще нур Казакстан?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
616
Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...
Отправлено: 13.04.23 - 10:35
#4
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Цитата:
yudjin:
Это уже жана или еще нур

рухнама со своей модернизацией еще не отпустила видимо.

тоже в шоке как за пол года может испортиться движение в таком маленьком городе.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3094
Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...
Отправлено: 13.04.23 - 10:37
#5
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1853
Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...
Отправлено: 13.04.23 - 10:50
#6
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В этой сфере всегда были правонарушения, даже в Советское время, если ты обладал связями, то мог купить права не помню, то ли за 50 рулей, то ли ещё за сколько то. Потом помню уже в другие времена, была знаменитая золотая визитка кого то из начальников ГАИ, тогда ещё по моему ГАИ , под козырёк брали, когда показывали визитку. Потом эти все любимые блатные номера, тогда они имели смысл, их просто не останавливали, сейчас это просто деньги выброшенные на ветер. Были ещё времена, когда теоретический экзамен, как то сдавался, а на практический не было бензина, и кандидаты скидывались, при этом тупо сдавали задним ходом в две палки, обозначавшие гараж.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1158
Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...
Отправлено: 13.04.23 - 21:21
#7
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Цитата:
yudjin:
Страна сверху до низу пронизана такими опг во всех сферах. Это уже жана или еще нур Казакстан?


А какая страна не пронизана этим недугом? Кое где всё вооружение и обмундирование второй армии мира было только на бумаге!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1158
Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...
Отправлено: 13.04.23 - 21:25
#8
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Цитата:
saba:
В этой сфере всегда были правонарушения, даже в Советское время, если ты обладал связями, то мог купить права не помню


Раньше вообще был АТАС! Брат рассказывал как за пару кустов смородины купил водительские права. А в автошколе за благополучную сдачу экзаменов скидывались по 10 рублей и получали права даже те которые не посещали занятия!
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