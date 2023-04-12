Пять человек, продававших водительские удостоверения, задержали в Костанае
Отправлено: 12.04.23 - 22:26
Экзаменаторы, представители одного из ТОО, выигравших тендер на занятие этой деятельностью, принимали зачеты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение. Читать новость
– Сегодня, 12 апреля, в Костанае были задержаны 5 человек, которые подозреваются в преступной деятельности. Экзаменаторы за определенную плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за 5 минут, вместо положенных 40 минут, – рассказал начальник департамента полиции области Ерлан ОМАРБЕКОВ.
А потом удивляемся баранам за рулем с купленными правами. А виноваты по прежнему пешеходы и переходы для них? Страна сверху до низу пронизана такими опг во всех сферах. Это уже жана или еще нур Казакстан?
В этой сфере всегда были правонарушения, даже в Советское время, если ты обладал связями, то мог купить права не помню, то ли за 50 рулей, то ли ещё за сколько то. Потом помню уже в другие времена, была знаменитая золотая визитка кого то из начальников ГАИ, тогда ещё по моему ГАИ , под козырёк брали, когда показывали визитку. Потом эти все любимые блатные номера, тогда они имели смысл, их просто не останавливали, сейчас это просто деньги выброшенные на ветер. Были ещё времена, когда теоретический экзамен, как то сдавался, а на практический не было бензина, и кандидаты скидывались, при этом тупо сдавали задним ходом в две палки, обозначавшие гараж.
saba: В этой сфере всегда были правонарушения, даже в Советское время, если ты обладал связями, то мог купить права не помню
Раньше вообще был АТАС! Брат рассказывал как за пару кустов смородины купил водительские права. А в автошколе за благополучную сдачу экзаменов скидывались по 10 рублей и получали права даже те которые не посещали занятия!
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