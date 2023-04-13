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≡ "Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над SMS от Антикора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46581
"Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над SMS от Антикора
Отправлено: 13.04.23 - 17:56
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"Бомбят" прям с утра. Грешным делом себя в чем-то подозревать даже начал", "Ничего не приходило, значит, "чистый", "Тоже не приходило. Сказал коллегам, что порядочным людям такие СМС не приходят", - пишут пользователи соцсетей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24718
Re: "Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над...
Отправлено: 13.04.23 - 17:56
#1
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Да, вот так вот..

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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4163
"Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над SMS от Антикора
Отправлено: 13.04.23 - 18:39
#2
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Цитата:
111:
так вот..


Интересно: - только нам, карапаим народу, присылают, или же и назарбаеву, токаеву, смаилову, нигматулину, мамину, нашему местному ахмеджанову - им тоже приходят такие СМС-ки?? Похоже как и КазАвтоЖол работают: - "...буран, метель-не выезжайте на трассу или же штраф..."

[Исправлено: ACROS, 13.04.2023 - 18:41]
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1522
"Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над SMS от Антикора
Отправлено: 13.04.23 - 18:41
#3
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Цитата:
ACROS:
Интересно: - только нам, карапаим народу, присылают, или же и назарбаеву, токаеву, смаилову, нигматулину, мамину, нашему местному ахмеджанову - им тоже приходят такие СМС-ки??


Наверное, они приходят только тем, кто права в костанайском автоцоне купил :lol:

[Исправлено: JereK, 13.04.2023 - 18:42]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4163
Re: "Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над...
Отправлено: 13.04.23 - 19:01
#4
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Цитата:
JereK:
права в костанайском автоцоне купил :lol:


Мимо- тут у меня руки чистые, сердце холодное и голова , голова ясная: - я получил права в далёком 1978 году, когда заканчивал 10 класс и это было в другой области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6017
Re: "Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над...
Отправлено: 13.04.23 - 21:07
#5
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Я лично детям своим, их друзьям ещё с детства толковал одну истину. Халявных денег никогда не бывает, за это будет спрос. Взять хотя бы великих артистов, слава, деньги на одной чаще весов, домашний уют, дети-внуки и простое счастье на другой чаще. Эти весы никогда не уравновесятся, ибо за все надо платить.
Не перестаю удивляться алчности и жадности некоторых граждан, что за люди, где мозги???
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