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≡ Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский завод по утилизации сельхозтехники до сих пор строителям не заплачено
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46581
Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский завод по утилизации сельхозтехники до сих пор строителям не заплачено
Отправлено: 13.04.23 - 14:57
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Название объекта в декабре 2021 года звучало весьма торжественно - там побывал премьер-министр РК Аскар Мамин, а вскоре после этого и до сего дня стало фигурировать исключительно в судебном контексте. Исковые требования ТОО «НУР-Сервис-Строй» к заказчику ТОО «Auto Recycling» уже больше года не меняются: товарищество настаивает на признании и оплате актов выполненных работ. Сумма - около 130 млн тенге.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
96
Re: Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский...
Отправлено: 13.04.23 - 14:57
#1
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Очередное фиаско
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
96
Re: Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский...
Отправлено: 13.04.23 - 14:57
#2
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Ну хоть что нибудь можем сделать?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4163
Re: Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский...
Отправлено: 13.04.23 - 19:10
#3
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Потёмкинская деревня, из того же ряда что и астанинское ЛРТ: - почему вместе с ними не судят и Мамина и Архимеда и Алию Назарбаеву ?? Вроде же после 19 марта вступили в СПРАВЕДЛИВЫЙ казахстан ??
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
96
Re: Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский...
Отправлено: 13.04.23 - 19:29
#4
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Новый казахстан уже постарел
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
154
Re: Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский...
Отправлено: 13.04.23 - 20:52
#5
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Цитата:
ACROS:
Вроде же после 19 марта вступили в СПРАВЕДЛИВЫЙ казахстан ??

справедливый Казахстан вступил на проторенную 30 лет назад колею , и продолжает по ней катится вниз
выборы прошли. можно делать все что хочешь
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4163
Re: Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский...
Отправлено: 13.04.23 - 20:54
#6
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Цитата:
Мс18:
постарел


Ну да: - в новом и сразу заметно постаревшем: - или же пенсионеры -типа Ещанова, или же предпенсионники- типа Рау, Абиля и прочих; одна Катя молодая.
У нас в области что: с кадрами - напряг или КТО то думает, что эти старпёры нас вытащат куда то - они за тридцать лет ничего НОВОГО не построили, и вряд ли за пару пенсионных лет что то ПУТНОЕ сделают, кроме того что - заработают себе на хороший пенсион.
Это примерно, как бывший ЕБЛН: - тридцать лет куда то вёл страну, в результате чего сказочно ОБАГАТИЛ всего лишь свою семейку и кучку из 162 человека - отдав им ПОЛстраны.
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