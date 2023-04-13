Отправлено: - 20:54

Мс18:

постарел

Цитата:Ну да: - в новом и сразу заметно постаревшем: - или же пенсионеры -типа Ещанова, или же предпенсионники- типа Рау, Абиля и прочих; одна Катя молодая.У нас в области что: с кадрами - напряг или КТО то думает, что эти старпёры нас вытащат куда то - они за тридцать лет ничего НОВОГО не построили, и вряд ли за пару пенсионных лет что то ПУТНОЕ сделают, кроме того что - заработают себе на хороший пенсион.Это примерно, как бывший ЕБЛН: - тридцать лет куда то вёл страну, в результате чего сказочно ОБАГАТИЛ всего лишь свою семейку и кучку из 162 человека - отдав им ПОЛстраны.