Отправлено: - 15:31

А Виктор Астафьев в своем интервью «Заложники Победы» (поищите в Интернете) развенчал миф о бандеровцах. Привожу дословно: «После ранения я долго лечился и из госпиталя в конце войны попал в Ровенский конвойный полк, который занимался борьбой с так называемыми бандеровцами. Войну возбудили наши. Вот этим переселением, преследованием, походами Ковпака и других генералов туда без продуктов, без тылов, ограблениями этих крестьян, которые жили прекрасно, кстати говоря. Возбудили эту «лесную войну». Мы возбудили. Они воевали до 52-го года. Я очень быстро понял, что это за полк. Это мерзопакостная часть. Люди там испорчены были в пух и прах: грабители, мародеры, ворье, стукачей там было, избалованные, трусы жуткие. Любой подставит любого. Я скоро с товарищем сбежал оттуда, нашел момент...»



ну и к чему эта статья вообще? тем боле от ведлер зная что ее сторонники в основном это любители россии она берет и смачно стреляет себе в ногу руша свою карьеру общественного активиставпрочем после ее статьи где она пишет что она передает дело всей жизни "перевод времени" младшему своему помощнику по сути умывая руки когда уже астана заинтересовалась переводом по всей стране то наверно ведлер максимально просто хочет отвадить от себя всех чтобы не отсвечивать в будущем "переделе" времени))но к этому письму есть все же вопросыЦитата:виктор астафьев это кладезь архиглупости и заблуждений типичного диванного либералауже после перестройки когда открылись почти все обстоятельства холодной войны он все ровно неумолимо с сектантским надрывом заблуждался и заблуждал другихбандеровское движение или движение националистов западной украины зародилось во время нахождения галиции в составе австро венгерской империи откуда эти националисты вполне себе добровольны перли воевать с российской империей которую считали тюрьмой народов и в первую очередь тюрьмой украинского народа (австро венгрию они за такую не считали конечно же)после раздела стран после первой мировой галиция частью оказалась в составе панской польши с которой у местных нациков сложились не очень приятные отношенияпосле раздела 1939 года польши между ссср и Германией галиция вошла в состав Украинской ССР заложив основу для долгосрочного конфликтаеще до войны НКВД начало войну с западными националистами убивая их лидеров в европе (операция судоплатова)перед войной немцы пользовались услугами галиченских националистов и тренировали их вместе со своим отрядом спецназа "брандебург 800" для заброски на территорию и помощи в продвижении немецких войскс начала войны галичане побежали лизать сапог немецкому рейху встав под знамена дивизии СС "Галиция" и войдя в полицейские отряды так называемых "травников" кои и отвествены за резню поляков и евреев, уничтожение нескольких десятков деревень в Белоруссии и сожжению тамошних жителей (за что к слову современная польша очень негативно относится к культу личности бандеры в Украине)бандера же в то время малозначительная малоизвестная личность по сути идеолог националистов когда как боевыми отрядами руководил роман шухевич (открытый ссовец)бандера как и наш шокай начал качать права в рейхе за что сразу был упрятан в концлагерь (что современные украинские националисты приводят как факт что их движение боролось против всех а не только за рейх)но по "счастливому" совпадению бандеру перед войной выпускают из лагеря и переводят на запад для будущей передачи союзникам (данная операция по вывозу нужных западу лиц из лагерей хорошо показана в фильме щит и меч)с окончания второй мировой тут же начинается холодная войнасша и британия готовятся к войне с сссрпервым же шагом начинается операция ЦРУ "аэродинамик" по заброске видных украинских националистов на территорию ссср для партизанской войны и подготовки почвы для вторжения войск сша (подсмотрели сюжет у немецких коллег из абвера)за что собственно МГБ и возобновил отстрел украинских националистов на западе (операция сташинского по ликвидации бендеры)так что утверждать что советский союз сам виноват в том что западные украинцы так возненавидели ссср это мягко говоря вранье а точнее манипуляциянеприязнь там шла десятилетиями чем пользовались разведки всевозможных странНО главная проблема этой войны и восприятия ее через призму российской пропаганды заключается в том что сейчас соловьев и симонян всех украинцев записали в нацисты и пособники националистов что по сути та же манипуляция и враньероссии необходим сухопутный коридор в крым а крым нужен для торговли через черное море чистый бизнес под который подвели идеологию, историю и политику натравливая людей против друг друга