Отправлено: - 18:41

ACROS:

Интересно: - только нам, карапаим народу, присылают, или же и назарбаеву, токаеву, смаилову, нигматулину, мамину, нашему местному ахмеджанову - им тоже приходят такие СМС-ки??

[Исправлено: JereK, 13.04.2023 - 18:42]

Цитата:Наверное, они приходят только тем, кто права в костанайском автоцоне купил