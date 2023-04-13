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≡ Выпукло-вогнутым путем - ходим по тротуарам, сделанным в Костанае в прошлом году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46581
Выпукло-вогнутым путем - ходим по тротуарам, сделанным в Костанае в прошлом году
Отправлено: 13.04.23 - 17:13
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Адреса подсказали читатели «Нашей Газеты», пользователи сайта ng.kz, подписчики Instagram-аккаунта @ng.kz_. Житель поселка Дружба написал, что у него «крик души» по поводу состояния тротуара на улице Садовой.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
616
Re: Выпукло-вогнутым путем - ходим по тротуарам, сделанным в...
Отправлено: 13.04.23 - 17:13
#1
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Классика, 30%
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
129
Re: Выпукло-вогнутым путем - ходим по тротуарам, сделанным в...
Отправлено: 13.04.23 - 17:33
#2
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это вы еще в мкр. Юбилейном не были, там волны как на море, на тротуарах
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4161
Re: Выпукло-вогнутым путем - ходим по тротуарам, сделанным в...
Отправлено: 13.04.23 - 18:53
#3
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Цитата:
директор пляжа:
Классика, 30%


Согласен - это "халявные" бюджетные деньги , там можно и 30 и 50 % стибрить, но - частник что делал частнику на новой автозаправке "Qazak Oil"(бывшая КМГ) между с. Денисовка и с.Перелески, на трассе Карабутак-Рудный: - тоже сделано исключительно ПАХАБНО, как будто и не ЧАСТНИКУ делали и так: - лишь бы сделать или освоить ЧАСТНЫЕ деньги. Там проезжаем между колонками, как будто на волнах плывёшь.
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