Отправлено: - 18:53

директор пляжа:

Классика, 30%

Цитата:Согласен - это "халявные" бюджетные деньги , там можно и 30 и 50 % стибрить, но - частник что делал частнику на новой автозаправке "Qazak Oil"(бывшая КМГ) между с. Денисовка и с.Перелески, на трассе Карабутак-Рудный: - тоже сделано исключительно ПАХАБНО, как будто и не ЧАСТНИКУ делали и так: - лишь бы сделать или освоить ЧАСТНЫЕ деньги. Там проезжаем между колонками, как будто на волнах плывёшь.