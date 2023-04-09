Цитата:
maxsaf:
Ну правильно, потому что сколько ни пиши, а лучше чем снято уже не будет
до вас не дошло что это разные виды искусства?)) где литература выносит на свет в основном то что остается в веках а кинематограф выносит ширпотреб который "стареет" за одно поколение
ваши дети смотрят кубанских казаков? или берегись автомобиля? а может ваши дети тащатся по ковбойским фильмам 50Ых? тоже же в свое время шедевры))
а вот сказки андерсона или астрит лингрен или пушкина ваши дети надеюсь любят ну или хотя бы гарии поттера?))
Цитата:
maxsaf:
Вернёмся к нашим баранам: среднестатистическому чабану зачем все это?
среднестатистический чабан под которым вы выводите по всей видимости себя как человека-обывателя не интересующегося ничем кроме своих "баранов" конечно ничего кроме баранов и не интересно))
ни история ни политика, ни искусство только "бараны" и кино про "баранов"))
поэтому вы по всей видимости и ветку себе создали не выходя оттуда побеседовать о политике?))
Цитата:
maxsaf:
И как же он прав оказался. Почти 90% всего трафика в интернете - потоковое видео
да только он утверждал что и кино не будет
будет только телевидение
как видим в кино люди ходят
и книжных магазинов полно новинки каждый месяц
не прав оказался