Отправлено: - 15:46

maxsaf:

Ну правильно, потому что сколько ни пиши, а лучше чем снято уже не будет

maxsaf:

Вернёмся к нашим баранам: среднестатистическому чабану зачем все это?

maxsaf:

И как же он прав оказался. Почти 90% всего трафика в интернете - потоковое видео

Цитата:до вас не дошло что это разные виды искусства?)) где литература выносит на свет в основном то что остается в веках а кинематограф выносит ширпотреб который "стареет" за одно поколениеваши дети смотрят кубанских казаков? или берегись автомобиля? а может ваши дети тащатся по ковбойским фильмам 50Ых? тоже же в свое время шедевры))а вот сказки андерсона или астрит лингрен или пушкина ваши дети надеюсь любят ну или хотя бы гарии поттера?))Цитата:среднестатистический чабан под которым вы выводите по всей видимости себя как человека-обывателя не интересующегося ничем кроме своих "баранов" конечно ничего кроме баранов и не интересно))ни история ни политика, ни искусство только "бараны" и кино про "баранов"))поэтому вы по всей видимости и ветку себе создали не выходя оттуда побеседовать о политике?))Цитата:да только он утверждал что и кино не будетбудет только телевидениекак видим в кино люди ходяти книжных магазинов полно новинки каждый месяцне прав оказался