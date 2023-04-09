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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46579
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
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Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1790
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 13.04.23 - 00:02
#90
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Цитата:
maxsaf:
Не помню правда, зачем ))

Тоже героином интересовались? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13643
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 13.04.23 - 15:46
#91
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Цитата:
maxsaf:
Ну правильно, потому что сколько ни пиши, а лучше чем снято уже не будет

до вас не дошло что это разные виды искусства?)) где литература выносит на свет в основном то что остается в веках а кинематограф выносит ширпотреб который "стареет" за одно поколение
ваши дети смотрят кубанских казаков? или берегись автомобиля? а может ваши дети тащатся по ковбойским фильмам 50Ых? тоже же в свое время шедевры))
а вот сказки андерсона или астрит лингрен или пушкина ваши дети надеюсь любят ну или хотя бы гарии поттера?))

Цитата:
maxsaf:
Вернёмся к нашим баранам: среднестатистическому чабану зачем все это?

среднестатистический чабан под которым вы выводите по всей видимости себя как человека-обывателя не интересующегося ничем кроме своих "баранов" конечно ничего кроме баранов и не интересно))
ни история ни политика, ни искусство только "бараны" и кино про "баранов"))
поэтому вы по всей видимости и ветку себе создали не выходя оттуда побеседовать о политике?))
Цитата:
maxsaf:
И как же он прав оказался. Почти 90% всего трафика в интернете - потоковое видео

да только он утверждал что и кино не будет
будет только телевидение
как видим в кино люди ходят
и книжных магазинов полно новинки каждый месяц
не прав оказался
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