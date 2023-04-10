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≡ "Есть только один процент" - Как прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46579
"Есть только один процент" - Как прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу в Костанае
Отправлено: 10.04.23 - 10:07
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Участники соревновались в категориях мужской бодибилдинг, классический, менс физик, фитнес-бикини и веллнесс-бикини. Спортсмены под музыку демонстрировали свое тело, показывая зрителям и судьям бицепсы, трицепсы, широчайшие мышцы спины и другие мышцы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13643
Re: "Есть только один процент" - Как прошел турнир по...
Отправлено: 10.04.23 - 10:07
#1
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ну вот теперь я хочу курицу-гриль или КФС))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1156
Re: "Есть только один процент" - Как прошел турнир по...
Отправлено: 10.04.23 - 10:23
#2
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Цитата:
Вслед за мужчинами на сцену вышли женщины - сначала в категории веллнесс-бикини, затем фитнес-бикини.

Источник:


А им это зачем нужно?Видела как то такую дамочку,не приятное зрелище!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15661
Re: "Есть только один процент" - Как прошел турнир по...
Отправлено: 10.04.23 - 10:37
#3
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Цитата:
Instagrаm-блогер Даниэла ЗАЙЦЕВА. - Я сама тренер и сейчас готовлюсь к следующему сезону соревнований, на осень. Сама являюсь подопечной одного из самых крутых победителей - Александра Порунова

Источник:

Так она тренер или является подопечной? Или она не знает значения одного из этих слов?
Это она 9 лет назад участвовала в "Королеве пляжа"?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1174
Re: "Есть только один процент" - Как прошел турнир по...
Отправлено: 13.04.23 - 15:40
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
дамочку,не приятное зрелище!

Ну вот за 40 зачем там участвовать?? Ну некрасиво. Даже хуже бы сказал.
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