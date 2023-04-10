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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48559 Instagrаm-блогер Даниэла ЗАЙЦЕВА. - Я сама тренер и сейчас готовлюсь к следующему сезону соревнований, на осень. Сама являюсь подопечной одного из самых крутых победителей - Александра ПоруноваИсточник:

Цитата:Так она тренер или является подопечной? Или она не знает значения одного из этих слов?Это она 9 лет назад участвовала в "Королеве пляжа"?