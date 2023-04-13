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Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский завод по утилизации сельхозтехники до сих пор строителям не заплачено
Первый в Казахстане так и не открылся - За костанайский завод по утилизации сельхозтехники до сих пор строителям не заплачено
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