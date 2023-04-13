Отправлено: - 14:57

Название объекта в декабре 2021 года звучало весьма торжественно - там побывал премьер-министр РК Аскар Мамин, а вскоре после этого и до сего дня стало фигурировать исключительно в судебном контексте. Исковые требования ТОО «НУР-Сервис-Строй» к заказчику ТОО «Auto Recycling» уже больше года не меняются: товарищество настаивает на признании и оплате актов выполненных работ. Сумма - около 130 млн тенге.