Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят. Читать статью
Вообще, что подвигло её на эту публикацию? Осудить "вселенское зло"? Пиши, строчи сколько угодно на данную тему (вон, как 111-й, оккупировавший уже и флуд), но 82-х летнюю мать-то зачем приплетать сюда? В этом возрасте люди уже не имеют возможности, в силу возрастных особенностей, отслеживать все перипетии политики, и с трудом меняют свои убеждения, или вообще не меняют.
...эта песня хороша - начинай сначала... Оказывается, среди нас живут хрестоматийные герои, которые готовы отказаться от семьи и родителей ради идеи. Прямо как дети врагов народа в 30-х, как Павка Морозов - четвертая власть делает своё дело. И неважно что матери 82 года и ей в принципе поменять ЛЮБЫЕ убеждения сложно - "правда" ведь важнее! Можно принять любую позицию - у каждой будут свои аргументы и доказательства, но если после этого идет перемешивание отношений - это уже беда. Это уже замутненный рассудок, когда за деревьями не видно леса, когда цепляются ярлыки по единственному признаку и выделяется что-то абсолютно хорошее и абсолютно плохое, что в природе встречается редко.
Позволю себе параллель провести. Все люди матерятся - независимо от пола, образования, социального статуса. Разница лишь в том что быдло не знает где это уместно, а где нет - поэтому матерится везде.
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