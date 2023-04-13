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≡ Мама
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46576
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
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Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7640
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:37
#1
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Остро хочется пожелать автору, чтобы от неё точно так же ментально отказались её дети, ещё при её, автора, жизни.
Равновесия для.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9096
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:46
#2
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Мне стыдно, что знаком и однажды виделся с О.Ведлер.
Впредь прошу её и редакцию больше не подписывать ее письма, обращения по поводу возвращения времени и др. в том числе и моим именем!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3427
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 11:59
#3
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. Общечеловеческие качества - совесть, честность, порядочность - они вне возраста.

Источник:

Как всё просто у мадам: поддерживаешь того, кого не приемлет она, и ты уже нечестен, непорядочен, несовестлив
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3427
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 12:11
#4
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Вообще, что подвигло её на эту публикацию?
Осудить "вселенское зло"?
Пиши, строчи сколько угодно на данную тему (вон, как 111-й, оккупировавший уже и флуд), но 82-х летнюю мать-то зачем приплетать сюда?
В этом возрасте люди уже не имеют возможности, в силу возрастных особенностей, отслеживать все перипетии политики, и с трудом меняют свои убеждения, или вообще не меняют.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25805
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 12:14
#5
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Чем вам, Ведлер не угодила?... :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15661
Мама
Отправлено: 13.04.23 - 12:22
#6
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...эта песня хороша - начинай сначала...
Оказывается, среди нас живут хрестоматийные герои, которые готовы отказаться от семьи и родителей ради идеи. Прямо как дети врагов народа в 30-х, как Павка Морозов - четвертая власть делает своё дело. И неважно что матери 82 года и ей в принципе поменять ЛЮБЫЕ убеждения сложно - "правда" ведь важнее! Можно принять любую позицию - у каждой будут свои аргументы и доказательства, но если после этого идет перемешивание отношений - это уже беда. Это уже замутненный рассудок, когда за деревьями не видно леса, когда цепляются ярлыки по единственному признаку и выделяется что-то абсолютно хорошее и абсолютно плохое, что в природе встречается редко.

Позволю себе параллель провести. Все люди матерятся - независимо от пола, образования, социального статуса. Разница лишь в том что быдло не знает где это уместно, а где нет - поэтому матерится везде.

[Исправлено: Victor Yang, 13.04.2023 - 12:30]
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
302
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 12:27
#7
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15661
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 12:40
#8
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Цитата:
А разве можно жить в стране, где по доносам сажают в тюрьмы, в школах и детсадах маршируют и делают окопные свечи, а попы призывают убивать?

Н-да...
Собственно, это на уровне распятого мальчика.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3093
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 13:15
#9
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Цитата:
drakon:
Чем вам, Ведлер не угодила?...

М-дя... Не нать нам таку, не нать...
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1637
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 13:30
#10
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Дочитала до конца. Чуть не стошнило. Какая мерзость.

ПыСы. Госпожа Ведлер, а что вам говорят врачи по этому поводу? Какие дают прогнозы?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24712
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 13:44
#11
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Цитата:
ветеран Великой Отечественной войны говорит: «Я не смогу надеть китель с орденами, пока Путин убивает детей». И в этом правда. 


Теперь на параде Победы наверно будет больше тех,кто вот такого вот контингента

Цитата:
где по доносам сажают в тюрьмы, в школах и детсадах маршируют и делают окопные свечи, а попы призывают убивать? 
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24712
Re: Мама
Отправлено: 13.04.23 - 13:48
#12
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Цитата:
Отстань от матери, ей 82 года!»


Как отстать?
Путин практически ее ровесник.
Или один он в таком возрасте соображает?
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