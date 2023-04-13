Отправлено: - 13:44

ветеран Великой Отечественной войны говорит: «Я не смогу надеть китель с орденами, пока Путин убивает детей». И в этом правда.

где по доносам сажают в тюрьмы, в школах и детсадах маршируют и делают окопные свечи, а попы призывают убивать?

Цитата:Теперь на параде Победы наверно будет больше тех,кто вот такого вот контингентаЦитата: