Re: Пять человек, продававших водительские удостоверения,...

Отправлено: - 10:50

В этой сфере всегда были правонарушения, даже в Советское время, если ты обладал связями, то мог купить права не помню, то ли за 50 рулей, то ли ещё за сколько то. Потом помню уже в другие времена, была знаменитая золотая визитка кого то из начальников ГАИ, тогда ещё по моему ГАИ , под козырёк брали, когда показывали визитку. Потом эти все любимые блатные номера, тогда они имели смысл, их просто не останавливали, сейчас это просто деньги выброшенные на ветер. Были ещё времена, когда теоретический экзамен, как то сдавался, а на практический не было бензина, и кандидаты скидывались, при этом тупо сдавали задним ходом в две палки, обозначавшие гараж.