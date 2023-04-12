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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.04.23 - 15:33
#5056
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Мда уж..

Россия хуже ИГИЛ, она должнабыть изгнана из ООН, - Кулеба о видео убийства украинского военного💬 "В сети распространяется ужасное видео, как российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и отвечать за свои преступления", - сказал глава украинского МИД


Судя по видео, обезглавливали еще живого, как скот..
Во что же ты превратилась Россия..

[Исправлено: 111, 12.04.2023 - 15:35]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.04.23 - 08:49
#5057
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Эх..
Фантазер, или фантазеры..
Критиканул власти, но почему то Предатель Народа..
Очередной предатель России..
А ведь все было б хорошо, молчи он в тряпочку как скот..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.04.23 - 08:53
#5058
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Хотя видео то старое, но актуальное и до сегодняшних дней..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.04.23 - 09:01
#5059
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Ну и мы слушали всю жизнь в Советском Союзе песни агента США.
Спасибо за откровение..

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Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что у певицы Аллы Пугачевой «есть связь со спецслужбами США» или она является их агентом. По его словам, Вашингтон мог «подтолкнуть» Примадонну к определенным действиям.

-У самой Примадонны (Аллы Пугачевой. — NEWS.ru), я об этом уже говорил, мы сейчас готовим в этом отношении расследование, есть связь со спецслужбами США. Меня не отпускают мысли, что Алла Борисовна действительно является агентом спецслужб США и взаимодействует [с ними].
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.04.23 - 09:05
#5060
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Ох, сколько же в России предателей
Сегодня открыл просто браузер Оперу и тут столько их..
А ведь когда то и я слушал эту группу.
Теперь конечно, я солидарен с братьями россиянами..

сделать пнг картинку онлайн
Макаревич — это вообще предатель самый настоящий. Это конкретный агент западных спецслужб. Макаревич поддерживает оппозицию, которая у нас признана экстремистами. Мысли такие есть, что Макаревич тоже завербован ЦРУ, — считает Бородин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.04.23 - 09:14
#5061
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Блин..
Лучше бы сидел и дальше в телеграмм канале, дернуло же мне Оперу открыть..
Госизмена.



Генпрокурора РФ попросили возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить три уголовных дела в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Он также попросил признать актрису иностранным агентом.
Из обращения следует, что речь идет о ст. 275 («Государственная измена»), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.04.23 - 09:15
#5062
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Поколение думающих советских людей, мое поколение, которое я помню, цинично выжигают..
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