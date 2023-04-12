Отправлено: - 09:11

ПолиграфЪ Боярышников:



Никогда такого не было и вот опять! Да, Цитата:А потом удивляемся баранам за рулем с купленными правами.А виноваты по прежнему пешеходы и переходы для них?Страна сверху до низу пронизана такими опг во всех сферах. Это уже жана или еще нур Казакстан?