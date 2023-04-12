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≡ Депутат попросила разрешить казахстанцам пересадку почек за деньги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46574
Депутат попросила разрешить казахстанцам пересадку почек за деньги
Отправлено: 12.04.23 - 14:28
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Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова обратилась с запросом к заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову, в котором подняла проблемы пересадки органов в Казахстане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24704
Re: Депутат попросила разрешить казахстанцам пересадку почек за...
Отправлено: 12.04.23 - 14:28
#1
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Какое то странное совпадение с голодными бунтами на Западе страны..
То есть депутат пассивно предлагает, вместо повышения зарплаты, сдавать свои почки?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4359
Re: Депутат попросила разрешить казахстанцам пересадку почек за...
Отправлено: 13.04.23 - 00:30
#2
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Цитата:
111:
Какое то странное совпадение с голодными бунтами на Западе страны.. То есть депутат пассивно предлагает, вместо повышения зарплаты, сдавать свои почки?

Брат, не изгаляйся.
Мы же все поняли, о чем статья. У нас, казахов, не приветствуется вскрытие умерших. Отсюда и проблемы с донорством. У некоторых есть опасения, что потом это дело кто-то может поставить на поток за счет тех, кого не будут искать. В Рфии такое озвучивал один известный депутат...
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