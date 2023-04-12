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Какое то странное совпадение с голодными бунтами на Западе страны.. То есть депутат пассивно предлагает, вместо повышения зарплаты, сдавать свои почки?

Цитата:Брат, не изгаляйся.Мы же все поняли, о чем статья. У нас, казахов, не приветствуется вскрытие умерших. Отсюда и проблемы с донорством. У некоторых есть опасения, что потом это дело кто-то может поставить на поток за счет тех, кого не будут искать. В Рфии такое озвучивал один известный депутат...