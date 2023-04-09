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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46574
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
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Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1790
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 13.04.23 - 00:02
#90
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Цитата:
maxsaf:
Не помню правда, зачем ))

Тоже героином интересовались? :lol:
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